https://news.day.az/officialchronicle/1425966.html Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в интервью глава государства ответил на вопросы журналистов о работе, проделанной в Азербайджане в 2021 году в экономической, социальной сферах, отношениях между Азербайджаном и Арменией, восстановительных работах на освобожденных территориях, внешней политике нашей страны и др.
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