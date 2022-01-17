Мир должен вернуться в правовое поле, иначе - хаос

Заслуживают внимания прозвучавшие в последнем интервью главы государства тезисы, связанные с кризисом международного права. Это очень серьезная тема, оказывающая влияние на большинство того, что происходит в мире.

Объективная ситуация в мире вывела на первый план фактор силы. Мы отчетливо видим, что заявления мировых лидеров не совпадают с реальностью. Их действия нарушают фундаментальные принципы международного права: принцип суверенного равенства государств как субъектов международного права; принцип невмешательства во внутренние дела государств; принципы территориальной целостности и нерушимости границ и др. События последних лет, вплоть до последних дней убеждают нас в этом.

Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что во время многочисленных контактов и встреч убедился - традиционные правила уже исчерпаны, а заявления не совпадают с реальностью. Мы помним, что еще до пандемии он говорил о том, что сейчас на передний план выходит фактор силы и Азербайджан должен быть к этому готов. К сожалению, это так. Простой пример - международное право никак не помогло в справедливом урегулировании карабахского конфликта, помогла лишь сила. Президент сказал: "В целом, если выйти за рамки контекста Азербайджана, то можно увидеть, что сегодня большие страны уже открыто заявляют, что международное право не имеет для них значения. Если раньше они пытались завуалировать это какими-то заявлениями, то сегодня и этого нет. То есть, это - я называю это политическим цинизмом - уже достигло крайней степени. Если это так, если страны, разработавшие эти правила, утвердившие их после Второй Мировой войны, ведут себя так, то что делать другим странам? Тогда и другие страны, как говорится, должны позаботиться о себе. Мы давно делаем это".

Почти 10 лет назад в одной из своих книг я писал: "Любая попытка передела существующих границ в мире представляет собой снежный ком, который, превращаясь в неумолимо движущуюся лавину, сметает все на своем пути. И глубоко заблуждается тот, кто, создавая эту лавину, надеется уцелеть и достичь своих недальновидных целей. Процесс перекройки границ способен взорвать этот мир, привести его к катастрофе, к очередной мировой войне. Последствия предугадать несложно даже неподготовленному читателю. Предотвращение нового передела мира - это важнейшая задача всего человечества, всех разумных существ на земле".

Решить эту задачу возможно лишь, вернувшись в правовое поле разрешения конфликтов, восстановив подлинное уважение к выработанным мировым сообществом международно-правовым нормам. Никакой критики не выдерживали периодически подбрасываемые идеи о недееспособности международно-правовых норм. Отказ от регламентирующих международные отношения норм породит в мировых взаимоотношениях хаос, в котором некоторые субъекты этих отношений рассчитывают "таскать каштаны из огня".

Сегодня мы наблюдаем скатывание мира к хаосу. Предостережение Президента Азербайджана основано на глубоком анализе происходящих событий, личном опыте в международных отношениях. Поэтому избранный путь укрепления экономики, экономической независимости, энергетической самодостаточности, обеспечения единства народа и власти, духовной мобилизации нашего народа, создания сильной армии и обеспечения целостности и безопасности страны - это действия, сообразные возникшей обстановке в мире, отвечающие тем условиям, которые сложились не по вине Азербайджана.

В то же время Азербайджан всегда подтверждал свою приверженность нормам международного права. Он продемонстрировал это и как освободитель своих земель, самостоятельно выполнивший 4 резолюции Совета Безопасности ООН, и как председатель Движения неприсоединения в процессе успешного руководства этой организацией в последние непростые для человечества годы. Это и ведение освободительной войны с соблюдением всех норм гуманитарного права, Женевских конвенций 1949 года, и прекращение боевых действий по реальному предоставлению армянской стороной графика вывода войск с оккупированных территорий, и последовательная приверженность соблюдению и выполнению трехсторонних заявлений от 9/10 ноября 2020 года и 11 января и 26 ноября 2021 года.

И сегодня Президент Ильхам Алиев четко подтвердил свою позицию: "...Азербайджан как ответственный член международного сообщества и в качестве действующего председателя Движения неприсоединения будет и впредь отстаивать верховенство международного права. Мы будем активно участвовать в деятельности мировых институтов - ООН и других, созданных после Второй мировой войны".

Печально осознавать, что человечество наступает на одни и те же грабли. Только слабая память позволяла конфликтам в мире возникать вновь и вновь. Именно построение мира без учета истории делало его недолговременным. Очевидно, что на определенных этапах это становилось кому-то нужным. Армяно-азербайджанский конфликт, которому в принципе положен конец, был ничем иным, как попыткой повторить историю.

Строить мир необходимо с учетом истории и исторических ошибок. Мир на Южном Кавказе должен быть построен таким образом, чтобы виновные в конфликте извлекли уроки из происшедшего, иначе кому-то через определенный исторический промежуток времени в реваншистском угаре захочется повторить это и захватить еще немного земли. Не потому ли определенные силы тормозят вопросы, связанные с привлечением к ответственности Республики Армения и конкретных физических лиц, виновных в 30-летнем конфликте, агрессии и оккупации территорий Азербайджанской Республики?

Если кто-то будет считать, что силой оружия можно решать свои проблемы, в том числе и территориальные, то мира, долговременного мира на земле и в нашем регионе не будет. Если мы хотим жить в мире - мы должны помнить историю.

Сегодня стабилизация обстановки в мире возможна лишь при условии возвращения в правовое поле международных отношений, мирного разрешения конфликтов, восстановления подлинного уважения к выработанным мировым сообществом международно-правовым нормам.