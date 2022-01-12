https://news.day.az/officialchronicle/1426172.html Президент Ильхам Алиев: Мы должны знать, что для Армении любое мирное соглашение может быть просто бумажкой
Президент Ильхам Алиев: Мы должны знать, что для Армении любое мирное соглашение может быть просто бумажкой
Мы должны знать, что для Армении любое мирное соглашение может быть просто бумажкой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
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