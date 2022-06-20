Пашинян уничтожает своих противников, а Запад до сих пор молчит

В Армении постоянно осуществлялись репрессии, убийства и другие насильственные действия против политических оппонентов. Эта "традиция" продолжилась и в период правления Пашиняна, то есть для удержания власти против политических оппонентов совершаются любые насильственные действия, при необходимости вплоть до убийства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пашиняновская власть тоже пытается использовать насильственные методы своих предшественников и успешно реализует их. Так, Пашинян на протяжении длительного периода применял методы широкомасштабного давления, насилия в отношении политических оппонентов. Лица, находившиеся в свое время у власти, их близкие были арестованы, акции протеста были жестоко подавлены, критиковавшие СМИ были принуждены к молчанию, были проведены массовые аресты.

А сейчас политические оппоненты Пашиняна, лица, критикующие власть, просто расстреливаются. Так, в Арагацотнской области родственники членов правящей партии "Гражданский договор" открыли огонь по молодым людям за оскорбление Пашиняна. Отмечается, что родственники депутата от этой партии Матевоса Асатряна и заместителя губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна открыли огонь по нескольким людям. Согласно информации, один человек погиб, есть раненые.

Это еще раз показывает, что Пашинян и его команда пришли к власти не при поддержке народа, а созданный им имидж демократа далек от действительности. Однако, как ни странно, Пашиняну даже после такого насилия удается избежать внимания по этому поводу международных организаций. Нетрудно представить, что если бы подобное происходило в Азербайджане, то, по указанию определенных западных кругов, международные правозащитные организации, СМИ, отдельные эксперты начали бы проводить против Азербайджана кампании черного пиара.

Однако Запад никак не реагирует на то, что пашиняновская власть, которую он считает демократической, уничтожает подобным образом своих критиков. Это яркий пример двойных стандартов, несправедливости и лицемерия.