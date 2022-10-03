https://news.day.az/politics/1500185.html Джейхун Байрамов проинформировал госсекретаря Швейцарии о встрече с главой МИД Армении - ФОТО
Джейхун Байрамов проинформировал госсекретаря Швейцарии о встрече с главой МИД Армении - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Женеве с госсекретарем Швейцарии Ливией Леу.
Как передает Day.Az, об этом министр написал на своей странице в Twitter.
"Я проинформировал швейцарскую сторону о встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Выражаю признательность швейцарской стороне за гостеприимство и хорошую организацию встречи, которая, как мы надеемся, поспособствует миру в нашем регионе", - говорится в сообщении.
Отметим, что 2 октября 2022 года в Женеве состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.
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