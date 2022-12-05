Использование Лачинского коридора в негуманитарных целях запрещено.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Армения продолжает нарушать условия трехстороннего заявления с точки зрения нецелевого использования Лачинского коридора. В период с августа 2022 года было выявлено и обезврежено более 2 700 мин производства 2021 года в Армении. Чуть более неделю тому назад очередная такая территория, где были обезврежены мины, была представлена командующему российским миротворческим контингентом, руководителям российско-турецкого мониторингового центра, а также ряду военных атташе посольств, которые представлены в Азербайджане. Это продолжающееся нарушение трёхстороннего заявления и фактически продолжение военных действий против Азербайджана и использование Лачинского коридора для целей негуманитарного характера, что запрещено", - сказал он.