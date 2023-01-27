Глубоко опечалена терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написала посол Франции в Азербайджане Анн Буайон на своей странице в Twitter.

"От имени посольства выражаю глубокие соболезнования работающим в министерстве иностранных дел Азербайджана дипломатам и семье охранника Орхана Аскерова, погибшего в результате вооруженного нападения", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.