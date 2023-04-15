Армения опозорила себя в прямом эфире

Автор: Лейла Таривердиева

В рядах героев армянского народа прибыло. На этот раз сердца армян украл некто, отзывающийся на имя Арам Николян. Николян накануне на открытии Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване сжег азербайджанский флаг. Видеозапись этого безобразного поступка уже облетела весь мир. И что самое примечательное - Николян не просто зритель, не просто рядовой любитель спорта, свихнувшийся из-за методов агитпропа, а один из организаторов чемпионата. Он дизайнер-стилист, директор Дома моды, который, как пишут армянские СМИ, был вовлечен в организацию этой убогой церемонии.

Совершенно очевидно, что акт вандализма был спланирован заранее. Об этом говорят многие моменты. В том числе слишком уж быстро воспламенившаяся ткань флага, слишком уж спокойна реакция статисток и так далее. Организаторы не допустили на церемонию открытия азербайджанскую делегацию, мотивируя это нежеланием ажиотажа. Случайно ли? Если бы наши спортсмены и делегаты находились в зале, никакой Николян не посмел бы даже со стула своего встать, а так можно было погеройствовать чисто по-армянски - совершать "подвиг", когда некому тебе противостоять. Азербайджан на церемонии представлял только флаг, а он ответить негодяю не мог.

Данный инцидент показал во всей красе истинное лицо наших соседей. Никакая пропаганда не смогла бы поработать лучше, чем это сделала сама армянская сторона. На чемпионате европейского уровня, во время прямой трансляции выкинуть подобное, по идее, мог только безумец или враг своей страны. Но это если мы говорим о нормальном государстве и здоровом обществе. К Армении все это не относится. Армянское общество больно и уже не может скрыть своей болезни. Поведение Николяна тому доказательство. Но если бы только Николян... При его задержании охрана действовала как-то не очень уж резво, еще раз заставив предположить, что шоу было организовано заранее. Поджигатель был доставлен в отделение полиции, откуда почти сразу был отпущен в объятия ожидающей его толпы. Восхищенные его "подвигом" жители Еревана пришли к отделению, чтобы защитить его права, но полиция и сама была в восторге от того, как великолепно Николян опозорил Армению.

Это же надо так родину любить, чтобы опозорить ее на весь мир и после этого принимать поздравления. Поясняя свои действия, стилист заявил, что это "исключительно поступок армянина, армянина с достоинством", его желанием было "исключительно сделать так, чтобы в Ереване, столице Республики Армения, не развевался флаг Азербайджана, а самое главное, чтобы никогда не думали, что армяне учатся или пытаются приспособиться к каким-то ситуациям"... Армянин с достоинством? О чем это он? В одном Николян прав - армяне не учатся. Ни на своих, ни на чужих ошибках.

То, что хулиган и нацист приведет в восторг армянское общество, что он будет для вида задержан, а потом чуть ли не с музыкой освобожден по причине "отсутствия состава преступления", неудивительно. Это было ожидаемо. К сожалению, у нас было много возможностей узнать наших соседей поближе. Настолько близко, чтобы больше ничему не удивляться. Но, честно говоря, мы все же чуть-чуть удивились, когда армянин в присутствии иностранных гостей, зная о прямой трансляции открытия европейского спортивного мероприятия, сжег перед камерами азербайджанский флаг. Наверное, мы обманываем себя, думая, что для армянского общества не все потеряно, что его еще можно разбудить. Хотя, учитывая ту волну патриотического идиотизма, которая поднялась после инцидента, многие могут просто побояться высказаться негативно. Вот кто точно в шоке, это, не сомневаемся, Никол Пашинян. В то время, как он изо всех сил пытается перетащить Армению на европейскую колею, в его столице, на чемпионате Европы (!) какой-то стилист делает рекламу своему Дому моды за счет интересов страны.

Кстати, премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия чемпионата. Случившееся показывает, насколько армянское общество не уважает своего лидера. Невольно вспоминаются кадры награждения спортсмена-армянина в Баку, когда бурная реакция зрителей на армянскую фамилию была остановлена одним только молчаливым жестом Президента Азербайджана.

Отложим в сторону искалеченное пропагандой общество. А куда смотрели власти? Куда смотрели те, кто обязан отвечать за безопасность участников международного мероприятия? Одним запиранием азербайджанской делегации в отеле проблему не решишь. Если не можешь перевоспитать свое общество и заставить его хотя бы на пару дней забыть о животных инстинктах, ты должен был обеспечить надежную охрану иностранной делегации, вызывающей такую пещерную реакцию у твоих соотечественников. Или же заранее объявить, что безопасность азербайджанцев в Армении не может быть гарантирована и пусть не приезжают. Если такое произошло на церемонии открытия, где еще не кипят страсти и где не присутствовала азербайджанская делегация, что же было бы собственно на соревнованиях? Думается, провокации были бы гораздо более изощренными и с серьезными последствиями. Одним освистыванием и бросанием на ковер посторонних предметов не обошлось бы. Градус ненависти слишком велик. При низкой степени разумности и отсутствии каких-либо моральных тормозов у армянской толпы дальнейшее участие в чемпионате могло представлять угрозу для жизни наших спортсменов. Поэтому было принято решение вернуть делегацию домой.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов написал на своей странице в Facebook, что "Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но сейчас они заперты в гостинице без доступа к СМИ. Мы призываем международное сообщество и международные спортивные организации решительно осудить этот варварский акт. Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении. Мы считаем, что этот инцидент демонстрирует, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования и обеспечивать безопасность спортсменов".

Особую озабоченность вызывает отсутствие пока что реакции на инцидент Европейской федерации тяжелой атлетики и других спортивных и неспортивных международных организаций. Случившееся - это позор как для Армении, так и для федерации. Впрочем, мы не особо рассчитываем на громкое осуждение. Если вспомнить поведение армянских болельщиков на матче футбольных сборных Армении и Турции в Ереване, то ни ФИФА, ни УЕФА и словом не обмолвились по этому поводу. По большому счету, страна, допустившая сжигание флага на подобном мероприятии, должна быть лишена права в дальнейшем принимать у себя международные турниры. Но мы, конечно, понимаем, что она не будет наказана.