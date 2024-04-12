Эльчин Амирбеков в Словении

Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков побывал в Словении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита Амирбеков провел встречи с советником Президента Словении по международным отношениям Златко Шабичем, государственным секретарем по международным делам в аппарате премьер-министра Словении Войко Волкым, вице-президентом Национального собрания Даниэлем Кривецем и генеральным директором по политическим вопросам министерства иностранных дел Словении Матеем Норчичем.

В ходе встреч было выражено удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между Азербайджаном и Словенией. В 2026 году будет отмечаться тридцатая годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. В связи с этим была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества в ряде областей, в том числе экономической и энергетической. В этой связи состоялся визит министра окружающей среды, климата и энергетики Словении в Азербайджан для участия в 10-ом министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-ом министерском заседании Консультативного совета по зеленой энергетике, проходивших в Баку в марте этого года.

Касаясь парламентского сотрудничества, было отмечено, что активизация контактов и ​​осуществление взаимных визитов будут способствовать укреплению двусторонних отношений. При этом была затронута важность демонстрации взаимной поддержки в рамках многосторонних международных парламентских платформ.

В ходе встреч обсуждались вопросы 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), принимающей стороной которой станет Азербайджан, отношения с Евросоюзом, вопросы региональной и международной повестки дня.

Представители Словении поздравили Азербайджан по случаю проведения COP29, и подчеркнули, что климатическая конференция имеет большое значение в связи с наблюдаемыми в мире изменениями, и выразили готовность тесно сотрудничать с азербайджанской стороной в подготовке к COP29.

Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям подробно проинформировал словенскую сторону о ходе переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отметив, что возникла историческая возможность для установления прочного мира и стабильности в регионе, было подчеркнуто, что Армения должна воздерживаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов и уважать нормы и принципы международного права. В то же время было подчеркнуто, что создание военной инфраструктуры в приграничных с Азербайджаном районах, пропаганда милитаризма в регионе, трехсторонняя встреча в Брюсселе 5 апреля 2024 года, вооружение Армении за счет бюджета США может привести к созданию разделительных линий и напряженности в регионе.

В ходе встреч было затронуто наследие Мехти Гусейнзаде "Михайло", играющее особую роль для народов двух стран и являющееся символом дружбы.

В рамках визита Амирбеков дал интервью программе новостей Dnevik, транслируемой на ведущем канале словенского телевидения RTVSLO (TV Slovenija 1), а также словенской ежедневной газете Delo.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!