Стратегия с прицелом на будущее: грандиозные проекты Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Завтра начинается сегодня. Все то, чем с благодарностью будут пользоваться будущие поколения граждан Азербайджана, строится прямо сейчас. Именно в этом, в умении смотреть на десятилетия вперед, состоит главный талант Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это то, что он перенял у общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который сыграл колоссальную роль в жизни советского Азербайджана, всего бывшего СССР, а затем и независимого Азербайджана.

Сегодня, глава нашего государства дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала в Гаджигабульском районе. Это была необходимая мера. Ведь, в результате более чем 65-летней непрерывной эксплуатации канала производительностью 78 кубометров в секунду и протяженностью 122 километра, резкого увеличения годовых потерь воды, а также из-за того, что установки пришли в аварийное состояние и утратили свои функции, мелиоративное состояние земель ухудшилось и они подверглись деградации.

Но все это, к счастью, в прошлом. Уже подсчитано, что реконструкция и строительство канала на уровне современных требований послужит более рациональному использованию водных ресурсов и оптимальному управлению за счет создания централизованной системы SCADA, улучшению обеспечения бытовой водой населенных пунктов, обеспечению оросительной водой 230 тысяч гектаров земельных участков, в том числе улучшению водоснабжения более 110 тысяч гектаров имеющихся посевных площадей и привлечению в оборот 116 тысяч гектаров земель, пригодных для посева, предотвращению потери около 346 миллионов кубометров воды, улучшению экологического состояния озера Гаджигабул, прилегающих территорий, и мелиоративного состояния земель, достижению высокой производительности, прекращению функционирования насосных станций, обеспечивающих оросительной водой посевные площади, принадлежащие крупным хозяйствам, и подпитке насосной станции Пирсаатчайского водохранилища.

Это - один из самых важных и грандиозных проектов, реализованных по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как тут не вспомнить о том, что это именно благодаря его стратегии Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, а в сентябре прошлого года провел блестящую контртеррористическую операцию, полностью восстановив свою территориальную целостность? Все это было достигнуто вопреки планам и препонам, чинимым ведущими государствами мира.

Азербайджан на данный момент является единственным государством в мире, которое смогло одержать победу над страной-оккупантом. После этой блестящей победы, после торжества справедливости и международного права, Азербайджан демонстрирует миру поразительные темпы восстановления своих освобожденных территорий. Напомню, что в апреле 2021 года состоялась церемония закладки фундамента международного аэропорта в Зангелане. И уже 20 октября 2022 года аэропорт был открыт. Международная организация гражданской авиации уже присвоила аэропорту код UBBZ.

Также напомню, что в январе 2021 года начато строительство Международного аэропорта Физули. Уже 26 октября 2021 года состоялось его открытие. Это тоже был феноменальный темп строительства столь значимого инфраструктурного объекта. Кроме того, в августе 2021 года состоялась церемония закладки фундамента будущего аэропорта и в освобожденном Лачине. На ноябрь 2023 года было выполнено 53% работ. Строительство аэропорта планируется завершить к 2025 году.

Реализация данного проекта позволит использовать туристический потенциал этого прекрасного, освобожденного района Азербайджана. В частности, это создаст условия для модернизации сети автомобильных дорог Лачин-Кяльбаджар, что создаст приезд большого количества туристов в сказочный регион нашей страны, где, в прекрасной Шуше и величественном Ханкенди, стремительно идут восстановительные работы. Все они, в самое ближайшее время превратят Карабахский экономический регион в жемчужину не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.

Как можно и нужно развивать регионы, Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже продемонстрировал на примере Габалинского района. Как известно, 18 ноября 2011 года был открыт международный аэропорт города Габала, приспособленный для приёма всех типов воздушных судов. А 26 февраля 2021 года было объявлено о завершении строительства железнодорожной ветки Ляки-Габала. Все это, наряду с развитием сектора туризма, вдохнуло новую жизнь в данный регион нашей страны.

Стремительно развиваются и Исмаилинский, Шекинксий, Ленкоранский и иные районы Азербайджана. Вот так, прямо сейчас, закладывается основа для их процветания в будущем. Да, мы уже привыкли к восторгам гостей нашей страны по поводу великолепного облика современного Баку. Ровно тоже самое мы в будущем услышим от всего мира, когда будут реализованы все планы Президента Азербайджана Ильхама Алиева по модернизации нашего государства.

А ведь этот процесс идет параллельно с грандиозными международными инфраструктурными проектами, которые были инициированы и реализованы благодаря личной инициативе, настойчивости и дальнозоркости главы нашего государства. Вспомним, хотя бы, про железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс .C начала 2023 года осуществляется модернизация дороги и увеличение её пропускной способности до 5 млн тонн. На март 2024 года завершены 95 % работ. Их завершение принесет пользу Азербайджану, Грузии, Турции.

Наконец напомню о том, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставки "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для дальнейшей транспортировки в Венгрию и остальную Европу. В июне прошлого года было принято решение о присоединении Болгарии к этому проекту. Вот так, один за другим, реализуются проекты, которые принесут огромную выгоду будущим поколениям граждан нашей страны. И все это будет результатом блестяще реализуемой уже сейчас стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.