Азербайджан является важным партнером ШОС

Азербайджан является важным партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временный поверенный в делах Посольства Китая в Азербайджане Дин Тао (Ding Tao) в ходе конференции по продвижению логистики и торговли в Азербайджане - демонстрационная зона ШОС.

"В 2016 году Азербайджан стал партнёром ШОС и важным членом этой организации, играя всё более значимую роль в региональном экономическом сотрудничестве. За последние шесть лет с момента создания демонстрационной зоны ШОС она продолжает развиваться, создавая бренды многосторонних услуг экономического и торгового сотрудничества, двусторонние инвестиционные проекты и бизнес-платформы. Во время шестой финансовой встречи, в присутствии заместителя премьер-министра Азербайджана был подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанским агентством развития малого и среднего предпринимательства и Шанхаем. Это придало новый импульс местному экономическому и торговому сотрудничеству", - сказал он.

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