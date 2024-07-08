Баку ждет дальнейшего развития отношений с Тегераном после вступления в должность нового президента Ирана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Мы заинтересованы в реализации проектов, ранее согласованных между Азербайджаном и Ираном",- добавил он.

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