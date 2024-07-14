Победа Азербайджана укрепила атмосферу единства в тюркском мире

С победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в тюркском мире укрепилась атмосфера единства, что нашло отражение и в решении Организации тюркских государств (ОТГ) по предоставлению Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) статуса страны-наблюдателя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данную мысль высказал председатель межпарламентской группы дружбы Турция-ТРСК Орхан Эрдем в ходе состоявшегося круглого стола в анкарском Институте стратегического мышления (SDE), посвященного 50-летию операции ВС Турции по восстановлению мира на Кипре.

Эрдем дал высокую оценку решению Милли Меджлиса Азербайджана по формированию рабочей группы по межпарламентским связям с ТРСК, отметил значимость диалога в рамках ОТГ.

"Лефкоша была впервые признана в качестве наблюдателя под названием, отраженным в конституции ТРСК. Это очень важно", - констатировал турецкий парламентарий.

Глава межпарламентской группы дружбы при этом подчеркнул, что вне зависимости от уровня признания Лефкоши, позиции ТРСК будут лишь укрепляться. "До тех пор, пока сильна Турция, и наша страна поддерживает Лефкошу, эта мощь сохранится. Надеюсь на скорые шаги в вопросе признания ТРСК", - сказал Эрдем.

С позицией турецкого парламентария согласился и посол ТРСК в Анкаре Исмет Корукоглу.

"ТРСК - современное государство с развитыми институтами. Считаем значимой пропаганду интересов нашей страны в мире, после чего последует признание. Лефкоша разработала соответствующую Дорожную карту", - сообщил дипломат.