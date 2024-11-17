Фрэнк Паллоне испугался встречи с Президентом Ильхамом Алиевым

Находящийся в Баку проармянский член Конгресса США Фрэнк Паллоне, который постоянно выступает с антиазербайджанскими заявлениями, испугался встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az, продажный конгрессмен отсутствовал на встрече главы нашего государства с делегацией, возглавляемой членом Палаты представителей США Августом Пфлюгером.

Гости прежде всего поздравили Азербайджан с проведением COP29. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и США и стратегии нашей страны, связанной с зеленым переходом.

Ранее в Сети распространились кадры, как Паллоне убегал от азербайджанских журналистов, а затем не вышел на пресс-конференцию.

Фрэнк Паллоне, известный своей особой любовью к армянам, приехал на Бакинский олимпийский стадион, где проходит COP29. Здесь журналисты засыпали его вопросами. Они задавали армянскому лоббисту непростые вопросы, пытаясь выяснить "цену" его позиции. Испугавшись острых вопросов прессы, Паллоне предпочел сбежать, не ответив ни на один вопрос.