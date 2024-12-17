Мир должен брать пример с Азербайджана

Год оказался не простым для всего мира. Может, это и покажется кому-то наивным подходом, но самым большим достижением человечества в 2024 году стало то, что ему удалось избежать Третьей мировой войны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Никто не станет отрицать, что ситуация в мире становится все хуже. Мы каждый день, просыпаясь, надеемся, что что-то изменится к лучшему, но проблемы только усугубляются. Не успевает закончиться один конфликт, как вспыхивает другой, и так по цепочке. Все нерешенные, законсервированные или забытые проблемы выходят наружу, и их решение осуществляется так, что способствует возникновению новых. Я большой оптимист, но происходящее очень беспокоит меня. Да и не только меня. Напряженность не спадает, а, наоборот, усиливается. Впервые, подводя итоги года для мира, я не нахожу ничего позитивного. Представьте, настолько все тревожно, что мы радуемся хотя бы тому, что Третьей мировой снова удалось избежать. И, скажу вам, в 2024 году человечество было к ней достаточно близко.

К сожалению, таковы реалии мира, в котором мы живем. Никуда от этого не деться. Страусиная политика тут не подойдет. Наступило время, когда спрятаться в своем углу и ждать, что все само собой наладится, уже невозможно. Каждый сегодня должен делать все, чтобы у нашего мира было будущее и чтобы построено оно было на сотрудничестве, гуманизме и взаимопонимании. Возможно, я наивен в своих надеждах, но я надеюсь, что разум возьмет верх. Иначе просто невозможно, если мы хотим сохранить свой мир. Я уже говорил и повторю снова - человечество ответственно за эту планету. Никакой другой биологический вид не способен на это, эта ответственность возложена только на человека. Это великий дар, но люди восприняли его неверно, и потому именно человек приносит больше всего страданий миру, хотя был призван беречь его и улучшать.

Что нынешняя цивилизация оставит будущим поколениям? Она сама же разрушает те прекрасные ценности, что создавалось веками. Мы должны оставить потомкам не невозможность нормального существования, не разруху и токсичную среду, не вражду и ненависть, не замороженные проблемы. Это очень важно. Нерешенные, отложенные на потом проблемы обязательно дают о себе знать. Это мы можем наблюдать на примере того, что происходит сегодня. В этом плане Азербайджан снова показал пример всему миру, решив практически нерешаемую проблему, сделал все, чтобы не оставить ее следующим поколениям.

Я думаю, Азербайджан может служить примером. В отличие от большей части остального мира, наша страна в 2024 году была в плюсе. Самым большим нашим достижением было то, что мы сохранили стабильность и, независимо ни от кого и ни от чего, продолжили реализовывать свои планы. Мы, конечно, учитывали все, что происходило вокруг нас, но уверенно шли по тому пути, который наметило наше государство и наш народ. И сумели реализовать все, что было задумано благодаря мудрому руководству Президента Ильхама Алиева. Когда глава государства имеет четкие планы, отвечающие национальным интересам, это обязательно приносит свои плоды.

Азербайджан в 2024 году снова показал мастер-класс. Находясь в такой сложной географии, сохранить стабильность и идти своим путем удалось бы не каждому. За последние годы мы освободили от оккупации свои земли, полностью восстановили свой суверенитет и безопасность - это величайшее достижение, особенно учитывая обстоятельства. Азербайджан, думаю, должен быть объектом изучения, потому что в мире практически нет примеров, когда бы стране в сложнейшей ситуации удалось устоять на ногах, не сломаться, сохранить гордость и достоинство, громко заявить о себе и одержать военную победу после тридцатилетней оккупации. Такого действительно в истории не бывало.

Огромная роль тут принадлежит общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, заложившему фундамент наших будущих достижений. А Президент Ильхам Алиев возвел прочную стену нашей государственности, выполняя миссию, которая была возложена на него, думаю, самой судьбой. Нам очень повезло, что нашим Президентом является такой политик. Народ и руководство Азербайджана - это единое целое, что является обязательным условием успеха.

Какие события можно назвать знаковыми в 2024 году? Конечно же, в первую очередь это СОР29. Климатическая конференция ООН для Азербайджана имела фундаментальное значение. Это была заявка на будущее, на то, что Азербайджан - это страна, с которой нужно считаться, которую нужно уважать и с которой нужно дружить. Это грандиозное мероприятие мирового масштаба было проведено в Баку с большим достоинством и на высочайшем уровне. Президент не преувеличивал, когда говорил в своем выступлении, что в Баку собрался весь мир. На СОР29 приехали около 80 тысяч гостей из более чем 190 стран мира. Те, кто не был знаком с нашей страной, узнали ее, те, кто уже бывал здесь, познакомились с нами еще лучше. Считаю, что СОР29 - это было огромное наше достижение, это была великолепная презентация Азербайджана, которая прошла без единой помарки. Мы справились с возложенной на нас ответственностью на пять с плюсом. Это была очень сложная, многоплановая командная работа, и Азербайджан еще раз доказал, что способен организовывать подобные мероприятия на самом высоком уровне. Как мне рассказывали, даже те, кто относился к нашей стране предвзято, покидали Баку уже в другом настроении.

Азербайджан в качестве председателя был настроен очень решительно на достижение результата, и ему это удалось. Остается только поблагодарить всех, кто имел отношение к организации и проведению СОР29, поблагодарить Президента страны за его мудрое руководство и дальновидность, за те возможности, которые страна имеет благодаря его выверенной политике. Не каждый способен провести на столь высоком уровне мероприятие, подобное климатической конференции ООН. Мы справились, а финальным победным аккордом стало достижение исторической договоренности о финансировании мер по адаптации развивающегося мира к изменениям климата.

Я бы сказал, что СОР29 - это мероприятие, имевшее не только экологическое, но и политическое, даже стратегическое значение. Мы утвердились во всех своих начинаниях в политическом, экономическом, стратегическом, гуманитарном векторах. Мы прошли большой путь, и СОР29 стал одной из важнейших вех на нем. Кстати, на полях конференции были подписаны важные для страны документы в сфере международного сотрудничества.

Если брать картину в целом, то 2024 год был для нашей страны успешным не только благодаря СОР29. Продолжилась реализация грандиозной программы Великого возвращения, продолжили подниматься из руин разрушенные города и села, строиться дороги. Восстанавливается и экологическая среда на освобожденных территориях, о чем свидетельствуют многочисленные видеоролики в соцсетях и репортажи в СМИ.

Да, наша страна может быть примером для подражания, но мы никому не навязываем свою позицию и свои взгляды. Азербайджан на мировой арене выступает в роли объективного игрока. Мы не берем на себя роль арбитра. Азербайджан имеет крепкие позиции и не собирается никого осуждать или восхвалять. Наша позиция объективна, потому что мы умеем отличать черное от белого, не вмешиваемся в дела других стран. И, что важно, мы умеем говорить правду в лицо сильным мира сего. Азербайджан не боится указывать на ханжество и лицемерие, которое проповедуют в международной политике некоторые ведущие страны и ведущие круги. Им это кажется дерзостью с нашей стороны. Но это не дерзость, а объективность. Мы объективны и к недругам, и к друзьям. Например, мы очень объективно воспринимаем разумные заявления из Еревана и шаги в направлении мира со стороны Армении и говорим об этом открыто. Мы были и остаемся объективными участниками этого международного процесса. Такое может позволить себе только страна с сильной и четкой государственной политикой и реальным суверенитетом. Все это у нас есть.

Азербайджан и сегодня ни во что не вмешивается. И потому, что придерживается политики нейтралитета по отношению к чужим конфликтам. И потому, что знает не понаслышке, что вмешательство в конфликты только обостряет их и мешает регулированию.

Хочу надеяться, что в будущем году человечество наберется мудрости и смелости, чтобы положить конец раздорам и не допустить обострения напряженности. Люди не должны относиться с неблагодарностью к тому, что даровано нам Всевышним. Этот подарок сделан нам не для безответственного отношения к миру. Как я уже сказал, человек ответственен за то, что будет с этим миром, погибнет он или нет. И только от него зависит, как планета проживет 2025 год.

Лейла Таривердиева