Азербайджан будет участвовать в формировании нового миропорядка

Процессы, идущие в нашем регионе и в мире, имеют изнанку и подводные течения. Мы не всегда можем сразу осознать значение тех или иных шагов и разглядеть их результаты. Минувший год еще раз доказал, что все, что делает Баку, очень хорошо продумано. Как сказал в недавнем интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев, "мы сдвинули слишком большие глыбы, и даже, может быть, большего объема, чем нам может показаться".

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Одним из важнейших событий прошлого года считаю климатическую конференцию СОР29. Как сказал в интервью Президент, для нас она стала и большим вызовом, и большой возможностью. Возможностью показать себя и свои способности. Конечно, Азербайджан не является купной и влиятельной державой или страной, на которой лежит значительная вина за изменения климата. Тем не менее, мы взяли на себя непростую задачу навести мосты между Глобальным Севером и Глобальным Югом, подтолкнуть решение вопросов, которые не удалось решить на других площадках. У Азербайджана достаточно опыта в наведении мостов и содействии в урегулировании противоречий между странами.

Думаю, ООН не ошиблась, доверив нам проведение этой конференции. Наша страна уже успела продемонстрировать свои возможности, возглавляя Движение неприсоединения, а также в организации крупных международных мероприятий. Конечно, мероприятий масштаба СОР нам еще проводить не приходилось. Это был первый опыт, и он был успешным. Обычно на подготовку дается два года, у Азербайджана было всего 11 месяцев. и никто не может сказать, что Баку не справился. Он справился и с организацией, и с проведением конференции, сумел обойти препятствия, которые чинили Азербайджану недоброжелатели. Жаль, что важная для будущего планеты климатическая конференция была использована некоторыми для политических спекуляций. Но это все равно не помешало нам провести ее на отлично.

Еще одним значимым для Азербайджана событий считаю принятие страны в организацию D8. Теперь она будет называться, думаю. D9. Она создана тридцать лет назад и до сих пор не расширялась. Азербайджан первый, кому она открыла двери. И это говорит об авторитете нашей страны в мусульманском мире. Надо сказать, что D8 это самая крупная организация мусульманских стран. Не сомневаюсь, что участие Азербайджана будет способствовать ее развитию.

Говоря об успехах и прогнозах, хотел бы отметить еще один момент. В наступившем году ожидаем ускорения реализации программы Великого возвращения. За три года удалось обеспечить возвращение людей в десять населенных пунктов, а в 2025 году к ним добавятся еще двадцать. Только подумайте - всего за пять лет после войны уже можно будет вернуть жизнь в тридцать городов и сел, полностью разрушенных оккупантами и восстановленных с нуля!

Из интервью Президента Ильхама Алиева становится ясно, что на армяно-азербайджанском треке не такая уж и безоблачная "погода". Не посвященным в тонкости процессов кажется, что все, чего удается добиться Баку, происходит легко и просто. Но это не так, за каждым позитивным шагом стоит огромная дипломатическая работа. Мы все были свидетелями начала процесса делимитации и демаркации. Хотя дело сдвинулось с мертвой точки, я лично могу сказать, что буквально ощущал, с каким скрипом и с каким трудом он продвигается. Президент назвал эти первые успешное возвращение четырех сел Газахского района и проведение границы на этом участке результатом не диалога, а монолога. То есть достичь этого успеха удалось путем дипломатического давления на Ереван.

Верю, что в нынешнем году будут дальнейшие подвижки в мирном процессе. В конце декабря Международная кризисная группа опубликовала доклад касательно конфликтов, за которыми следует наблюдать в 2025 году. В этом списке не упомянуты Азербайджан и Армения. При том, что в последние годы МКГ включала конфликт между двумя нашими странами в свой список. А в 2023 году он даже находился на втором месте.

Таким выводам международной организации можно только радоваться. И даже больше нас этому должен радоваться, считаю, армянский народ. Очень позитивный факт, что Международная кризисная группа не видит в 2025 году угрозы возобновления армяно-аз0ербайджанского конфликта. Это очень хорошая новость, остается только претворить ее в жизнь. Но все может, конечно, изменить в одну минуту. В тот день, когда я прочитал эту прекрасную новость, другая новость очень огорчила - с армянской стороны подвергся обстрелу Лачинский район. Так что над миром еще надо работать и работать, чтобы он стал прочным и гарантированным. Гарантами мира можем быть только мы сами.

МКГ делает выводы, исходя из текущей ситуации. Остается только, чтобы Армения прислушалась к голосу разума и осознала, что обеспечить мир в нашем регионе можем только мы, три страны Южного Кавказа. Никто за нас это не сделает. Азербайджан, Грузия и Армения являются основными игроками в этом регионе, и мир зависит только от нас.

Это сложная задача, учитывая, сколько придется преодолеть барьеров. И основная работа ложится на Армению. Ее задача - изменить подходы. Благодаря полному восстановлению Азербайджаном своего суверенитета, Армения избавилась от клейма оккупанта, и перед ней открылись широкие возможности, которых она была лишена многие годы. В сотрудничестве и взаимодействии будет строиться будущее Южного Кавказа. Когда мы сплотимся, всем придется считаться с нашим регионом. Войны и конфликты создают питательную среду для разрушительных процессов и вмешательства из вне. Когда же царит мир, мировые игроки в попытках обеспечить свои интересы, уже не могут действовать бесцеремонно и вынуждены учитывать интересы самих региональных стран. Крупные игроки всегда пытаются продвигать свои интересы там, где чувствуют слабину. Войны и конфликты ослабляют страны и открывают путь внешнему влиянию. Мы, три страны Южного Кавказа, должны закрыть имеющиеся трещины. Это не значит, что наш регион полностью отгородится от влияния держав. Мы все живем в едином мире и понимаем, что такое невозможно. Но это влияние можно перевести в созидательное русло, если держаться вместе.

Азербайджан, как сказал в интервью Президент Ильхам Алиев, ведущая страна региона, и потому основная ответственность за его будущее возлагается на нас. Южный Кавказ это очень важный регион и он является частью процессов по формированию нового миропорядка, уже идущего на планете. Хочу привести цитату из интервью главы государства. Она очень емкая и точная. Лучше, по-моему, не скажешь.

Президент сказал: "Мы не должны просто ждать, каким будет новый миропорядок. Мы должны проводить свою работу и применять свою повестку дня и далее. Потому что Южный Кавказ - это наш регион, и Азербайджан, как ведущая страна данного региона, конечно, имеет особый вес и с точки зрения ответственности. Мы видим новый миропорядок справедливым. Если это можно выразить одним словом, то он должен быть справедливым, что, по существу, соответствует и политике, проводимой Азербайджаном на протяжении многих лет".

Под справедливым миропорядком следует понимать взаимопонимание, невмешательство в дела друг друга, нерушимость границ, уважение суверенитета стран, независимо от их масштабов и степени развития. Это кажется утопией, учитывая то, что происходит вокруг, но я верю в разум человечества. Хотя, сказать честно, пока что предпосылок для наступления справедливого миропорядка не вижу.

Тем не менее, примеры стран, уже живущих по этим правилам, существуют. Никто не может отрицать примера Азербайджана. Все вышеприведенные принципы являются основой внешнеполитического курса нашей страны. Она не вмешивается ни в чьи дела, не строит агрессивных планов, не претендует на чужое, все недоразумения и проблемные вопросы старается решать на основе взаимопонимания.

Президент Ильхам Алиев очень содержательно подошел к этой теме в своем интервью. Если не новую политическую, то новую транспортно-логистическую и энергетическую карту региона мы нарисовали. и не только нашего региона. Транспортные и энергетические проекты Азербайджана объединили разные регионы и стороны света. Эти проекты дают нашим партнерам возможности укрепить свой суверенитет и поднять экономические возможности. Возьмем, например, страны Центральной Азии, которые, я бы сказал, разворачивают крылья, получив выход на западные рынки благодаря проектам, продвигаемым Азербайджаном.

Очень хочется надеяться, что при новом миропорядке каждая страна займется своими проблемами и перестанет вмешиваться во внутренние дела других государств. Азербайджан в своей политике следует именно этому правилу. Наши недруги пытаются объяснять свое негативное отношение какими-то другими причинами, но главная причина "нелюбви" именно в том, что Азербайджан не позволяет вмешиваться в свои дела и навязывать себе чуждые ценности и интересы. Да, это непросто. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.

Что позволяет нам проводить такую политику? Действительно, многих удивляет, что небольшая страна позволяет себе такую решительность и самостоятельность. Причина в нашей силе. Страна становится сильной, когда у нее сильный лидер. У Азербайджана сильный лидер, за которым стоит народ. Единство власти и народа это важнейший фактор. Мы гордимся своей страной и тем, что во главе ее стоит такой политик, как Ильхам Алиев. В своем интервью Президент произнес слова, которые меня глубоко тронули. Он сказал: "Я знаю, что азербайджанский народ стоит за мной. А азербайджанский народ знает, что я стою за ним. Это особое чувство".

Отмечу, что 2025 год провозглашен в Азербайджане годом Конституции и суверенитета. Оба этих понятия имеют очень большое значение для азербайджанского народа. Стать истинно суверенными и независимыми дано не всем. В Азербайджане эта мечта стала реальностью. Реальный суверенитет нашей страны позволяет ей строить равноправные отношения в крупнейшими державами, говорить свое слово там, где многие побоялись бы.

Конституция и суверенитет два связанных друг с другом понятия. Конституция была принята в 1995 году усилиями общенационального лидера Гейдара Алиева, и на сегодняшний день мы живем, работаем и развиваемся по ней. Это Основной закон независимого Азербайджанского государства. После принятия Конституцию была ее редакция, к которой были привлечены большие юридические умы, правоведы. Многих из них уже нет с нами. В разное время в Основной закон вносились изменения и поправки. Это делалось в соответствии с требованиями времени. Наша Конституция шла в ногу с развитием нашего суверенного государства. Считаю, что это правильно. Конституция не может быть застывшим актом, потому что Азербайджан развивается, мир развивается. И необходимы шаги, чтобы Конституция Азербайджана была демократичной и универсальной, соответствующей требованиям времени.

Лейла Таривердиева