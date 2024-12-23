Азербайджан готов сделать шаг навстречу всем, кто не держит камня за пазухой

Это было интервью лидера суверенного государства, независимо мыслящего и уверенного политика, который прекрасно знает, что нужно его стране, и в то же время готов делать шаги навстречу миру. Навстречу всем, кто не держит камня за пазухой.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Не ошибусь, если скажу, что интервью нашего Президента всегда становятся событием. Интервью, данное на минувшей неделе гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, тоже стало событием, выходящим по своему воздействию далеко за пределы Азербайджана. Ни минуты не сомневаюсь, что сказанное Президентом Ильхамом Алиевым уже изучается в мозговых центрах мира.

Это было очень выверенное, честное и смелое интервью, ответы были полномасштабными и четкими. Впрочем, этими качествами интервью нашего Президента отличаются всегда. Они обезоруживают недругов своей логикой и прямотой. Никаких намеков и скрытых мотивов - все высказано четко и адресно. Местами даже резко, но того требуют обстоятельства.

Интервью вызвало большой интерес и у нелояльных нашей стране слушателей. Об этом можно судить по реакции зарубежных блогеров, журналистов и политиков, за прошедшие дни уже разобравших сказанное Ильхамом Алиевым на цитаты. Думаю, у аналитических центров не должно остаться вопросов насчет того, каким курсом идет Азербайджан, каковы его приоритеты, как он намерен действовать дальше и как относится к тем или иным событиям в мире.

К словам нашего Президента внимательно прислушиваются все. Его интервью ждут и анализируют каждое слово. По ответам Ильхама Алиева можно делать выводы о сути происходящих событий и строить прогнозы на будущее. И политикам, и экономистам, и стратегам есть, что почерпнуть из сказанного азербайджанским лидером.

Южный Кавказ хоть и не велик по территории, но имеет очень важное географическое, политическое и стратегическое значение. Это сложный и важный регион. Не случайно влиятельные силы, претендующие, скажем так, на мировое господство, сегодня стараются утвердить свои интересы здесь. Президент Ильхам Алиев дал очень правильное определение происходящему вокруг нашего региона - идет настоящая битва за Кавказ. Здесь сошлись очень большие силы, и каждая желает заполучить этот небольшой по меркам планеты участок земли в сферу своих интересов. Сегодняшнюю битву за Южный Кавказ я бы сравнил с айсбергом. На поверхности лишь малая часть происходящего, а основные события разворачиваются на невидимой глазу стороне.

В наших реалиях Южный Кавказ - это новый Шелковый путь, это важнейшие логистические артерии, это энергетические коридоры с большой перспективой развития. Контроль над Южным Кавказом позволит контролировать эти артерии и ставить свои условия. В настоящее время транспортно-логистические и энергетические коридоры, проходящие через наш регион, не контролируются каким-либо из полюсов силы. В этом нет никакой необходимости. Южный Кавказ - это самодостаточный регион, способный проводить собственную линию и не выбирать чью-то сторону. Азербайджан самостоятелен и независим. Мы проводим политику в наших национальных интересах, учитывая при этом и интересы региона. Разумеется, мы принимаем во внимание также интересы внешних сил, потому что изоляция от глобальных процессов и тенденций в геополитике невозможна. Это будет одновекторная политика, которая, как показывает история, никогда не приводила к хорошим результатам. Региональная политика сама по себе предполагает взаимодействие. Особенно на таком небольшом пространстве, как Южный Кавказ, без взаимодействия не обойтись.

Как сказал в интервью Президент, Азербайджан - самостоятельный игрок и достаточно квалифицированный, умеющий за себя постоять. Грузия - это важный фактор битвы за Кавказ. Каким он будет? Он будет традиционным, основанным на наших кавказских ценностях?

Мы видим, что Грузия сегодня пытается выйти на орбиту независимой политики, сохранить себя и стать самостоятельным игроком. Результаты этих процессов очень важны для будущего Южного Кавказа. Грузия хочет сама решать, с кем и в каком формате ей быть. Азербайджан уже давно принял это решение, а грузинский народ только сейчас получил возможность твердо поставить этот вопрос перед внешними акторами.

Что касается Армении, то она находится на перепутье. Эта страна никак не может обрести свою субъектность. Ее нынешнее руководство осознает стратегическую значимость регионального мира и сотрудничества, понимает, что причиной существующего дисбаланса является именно Армения, и пытается что-то с этим сделать. На нынешнем этапе страна благодаря Азербайджану избавилась от тяжкого груза, которым была оккупация территорий соседней страны. Благодаря нам она перестала считаться оккупантом в глазах мирового сообщества. А именно оккупантом она была для всего мира, даже если об этом старались не говорить вслух и открыто ее не осуждали. Армения уже взаимодействует с мировым сообществом в этом, новом формате. Мы вернули Армению в правовое поле, помогли ей стать рукопожатным государством. Тем не менее, она пока что мечется между двух огней, не зная, что выбрать, и не понимая, что выбирать следует суверенитет.

Нельзя отделять страны региона друг от друга. Армения должна тоже понять, что держаться ей нужно за ближайших соседей, а не каких-то далеких покровителей. Альтернативы мирному сосуществованию трех наших стран нет. Регион должен координироваться самими странами Южного Кавказа. Южный Кавказ, как я уже сказал, имеет очень большой потенциал для самостоятельного и благополучного существования. Здесь есть все возможности развиваться, и только взаимодействие "тройки" должно определять будущее нашего региона. В противном случае Южный Кавказ ждет "сириизация". Но я верю, что до этого не дойдет, что три страны сумеют найти общий язык. Тут хотел бы напомнить уже имеющийся позитивный опыт, когда Баку и Ереван смогли договориться во время избрания кандидата на проведение СОР29. Успешно начался процесс делимитации границ.

Одним словом, нам нужно повышать кавказский иммунитет, чтобы различные внешние "паразиты" не мешали нам жить.

Азербайджан умеет дружить. И в том, что произошло между ним и Францией, мы не виноваты. Разрушение прекрасных в прошлом отношений произошло по инициативе французской стороны. А можно сказать и более адресно - виновато нынешнее руководство Франции, которое ведет себя некорректно, неправильно, недипломатично и даже неприлично. При прежних руководителях этой страны между Парижем и Баку не было никаких серьезных проблем. Какие бы недопонимания не возникали, они никогда не влияли на отношения двух стран.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев начал проводить политику сотрудничества с Европой именно с Франции. Свой первый официальный визит за рубеж после избрания в октябре 1993 года Президентом Азербайджана он совершил в эту страну по приглашению Франсуа Миттерана. Президент Ильхам Алиев тоже совершил свой первый зарубежный визит именно во Францию в январе 2004 года. Визит прошел по приглашению Жака Ширака. Ильхам Алиев не раз совершал визиты во Францию, и каждый из них вел к укреплению и расширению отношений. Эти отношения - политические, экономические, гуманитарные - крепли из года в год. Как сказал в интервью Президент, наши отношения с Францией были лучше, чем с любой другой европейской страной. Фонд Гейдара Алиева, лично президент Фонда и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева многое сделала для развития азербайджано-французских отношений, для узнавания нашей страны во Франции. Вспомним, на каком высоком уровне проводились неоднократно в Париже Дни азербайджанской культуры. Это был настоящий праздник музыки, искусства. Французские и азербайджанские города были побратимами. Сотрудничали руководители, столицы, компании, регионы наших стран. Но в один момент все изменилось...

Еще раз повторю - разрушены столь крепкие и хорошие отношения были не по нашей вине. Франция нагнетает, и нам приходится отвечать. Мы не можем пропускать выпады против нашего государства, мы должны подтверждать свою субъектность и отвечать на каждый шаг, противоречащий нашим национальным интересам.

Все происходит, на мой взгляд, из-за непонимания руководством Франции одного важного момента. И французское руководство, и другие лидеры должны понять и принять простую истину: Азербайджан - не та страна, которой можно диктовать, что делать. Наша страна готова дружить, но только на равноправной основе и при условии взаимного учета интересов. Азербайджан не принимает покровительственного тона и вмешательства в свои дела. Ему не нужно никому ничего доказывать и стараться кому-то понравиться. Мы уже все и всем доказали. Конфронтация, угрозы санкциями не те методы, которые могут сработать против Баку. Я еще раз хотел бы привлечь внимание к последнему интервью Президента. Это было интервью лидера суверенного государства, независимо мыслящего и уверенного политика, который прекрасно знает, что нужно его стране, и в то же время готов делать шаги навстречу миру. Навстречу всем, кто не держит камня за пазухой.

Тем, кто не принимает нас, Президент хорошо ответил, напомнив о словах Жозепа Борреля, назвавшего Европу садом, а весь остальной мир - джунглями. Помню, на открытии саммита СОР29 Президент сказал на это: "Если мы джунгли, то держитесь от нас подальше и не вмешивайтесь в наши дела".

Вот именно - чтобы не было проблем, просто оставьте нас в покое. Мы такие же люди, как вы, мы так же хотим спокойно жить на своей земле, как вы живете на своей. Займитесь своими проблемами, а мы со своими сами разберемся.

И все же я верю, что в будущем между Азербайджаном и Францией все наладится. Это произойдет тогда, когда руководство Франции займет более объективную и справедливую позицию. Тогда все изменится в лучшую сторону.

В своем интервью МИА "Россия сегодня" Президент Ильхам Алиев затронул еще один, я бы сказал, основополагающий момент. Говоря о том, что сближает Азербайджан и Россию, он отметил, в том числе приверженность национальным корням и традиционным ценностям.

Разрушение традиционных ценностей - это, на самом деле, очень большая и больная проблема для сегодняшнего мира. И странам, где понятие морали еще не разрушено, стоит держаться вместе, чтобы противостоять наступлению мракобесия и безнравственности, разрушающих саму основу общества. Эти ценности прошли проверку историей, благодаря им человечество не уничтожило само себя, а пришло к развитию, к гуманистическим идеям, к порядку и прогрессу. И мне очень горько видеть, как основы, на которых держится человеческое общество, упорно и целенаправленно стараются подтачивать. Отказ от традиционных ценностей одной частью мира усиливает поляризацию и противоречия с другой его частью, которая не хочет следовать этой разрушительной тенденции.

Как много мы потеряли... На традиционные ценности идет массированная атака. Сумеем ли мы устоять, когда на нас движется настоящее цунами?

Я вижу, как меняются на глазах люди, которых я знаю 30-40 лет. Перемены происходят не в хорошую сторону, к сожалению. Причин тут много. Немного отойду от темы и скажу, что это, в том числе социальные сети, а сейчас и искусственный интеллект. Еще немного, и реальные знания, образование - все потеряет свою ценность, потому что есть ИИ. Обратите внимание, многие сегодняшние школьники не способны производить элементарные расчеты, если под рукой нет смартфона. Люди постепенно разучиваются думать самостоятельно - теперь для этого есть ИИ. Это можно наблюдать во многих сферах деятельности, даже в сфере творчества, где главную роль всегда играли личные таланты творцов. Теперь творит Искусственный интеллект, и плоды такого, я бы сказал, обескультуривания, налицо повсеместно.

Кому-то кажется, что я напрасно бью тревогу, что достаточно будет выдернуть шнур из розетки, чтобы все это остановить. К сожалению, это не так. Негативные сценарии начинают претворяться в жизнь. И мне почему-то не кажется, что это ведет человечество к прогрессу. Стремление к знаниям, к развитию своего, человеческого интеллекта тоже входят в набор традиционных ценностей, которые мир теряет.

Но наибольшая опасность нависла сегодня над самым святым - над семейными ценностями. Институт семьи, в правильном, классическом, а не извращенном, понимании этого слова, лежит в основе стабильности человеческого общества. Президент Ильхам Алиев стоит за сохранение традиционных ценностей, хотя это и вызывает негативные реакции в определенных кругах Европы. Весь наш народ поддерживает своего лидера в этом. Продавать самое святое - семейные ценности, нравственные скрепы - за возможность считаться "своим" в Европе? Это не про Азербайджан. Мы не торгуем своими ценностями, мы думаем о том, что оставим будущему поколению. И приятно осознавать, что в этой борьбе с наступлением мракобесия мы не одни.

Не хотелось возвращаться к французской теме, но так получилось, что церемония открытия Олимпиады в Париже стала своеобразной лакмусовой бумагой, проявившей, кто есть кто. Радует, что безобразное зрелище назвал позором Дональд Трамп, который с января вступает в должность президента США. Как сказал Президент Ильхам Алиев, Трамп "с нами в одной лодке". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, помню, заявил, что пародия на "Тайную вечерю" показала отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали. В Москве заявили, что показанное миру на открытии Олимпиады было отвратительным. Папа Римский в знак протеста против осквернения христианских ценностей не поехал на открытие собора Нотр Дам де Пари, вместо этого, явно с намеком, посетив в тот же день Корсику. А вот в самом Париже безобразное действо расценили как "выражение свободы"... Надо сказать, что не только эта уродливая сцена, но и многие другие моменты церемонии оставили неприятное ощущение. Как бы это сказать... Ну, как будто прикоснулся к чему-то очень грязному.

Президент Азербайджана считает, что удастся перевернуть эту пагубную для человечества тенденцию, этот разврат, это показное мракобесие, которое мы видели на открытии Парижской Олимпиады. "Это сделают лидеры, это сделает общество, которое лидерам верит, это сделаем мы. Обязательно. Иначе мы окажемся в меньшинстве. А мы не можем быть в меньшинстве", - сказал глава государства.

Уверен, что мы не будем в меньшинстве.

Лейла Таривердиева