«Европейские игры» вокруг Кавказа: Армению готовят к войне

Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на днях, что предложил Азербайджану отвести евронаблюдателей с делимитированных участков границы. Для чего было сделано такое заявление, не очень ясно, потому что на азербайджанской стороне никаких наблюдателей нет. И мы что-то не помним, чтобы, подглядывая за территорией Азербайджана, Ереван или миссия ЕС спрашивали нашего согласия. Если Пашинян сделал это в качестве широкого жеста доброй воли, то вряд ли в Баку его оценят. Не только на делимитированных участках, но и в целом на границе никакие миссии третьих стран не имеют юридического права вести наблюдательную деятельность за территорией Азербайджана без согласования с азербайджанской стороной. А именно этим занимаются члены международной миссии в нарушение всех норм и законов.

Пашинян банальный шантажист. Сейчас он пытается шантажировать Баку миссией ЕС, давая понять, что она будет мозолить нам глаза до тех пор, пока Азербайджан не согласится подписать мирный договор в выгодном Армении варианте. В этой игре задействованы и сами европейцы. Эти их участившиеся появления на условной границе, явно демонстративное и бесцеремонное разглядывание территорий суверенной страны в бинокли, а теперь и экскурсия к оккупированному селу Кярки президента Польши - все это составные части единой кампании. Но шпионские пассы это не самая главная часть "программы". Все это преследует цель отвлечь внимание от ускоренных военных приготовлений Армении. Точнее, от того, как эту страну готовят к новой дестабилизации региона.

Недавно министерство обороны Армении устроило разнос СМИ, публикующим новости о закупках Ереваном вооружения. Мол, все это неправда. Никто, конечно, в это заверения не поверил. На самом деле Армению усиленно милитаризуют, скребут по сусекам, свозя со всего мира на этот пятачок земли современное вооружение. Армения - страна подневольная, она сама не принимает никаких решений, а тем более о войне. Если Еревану прикажут, он не сможет отказаться и будет плясать под дудку Запада. Что он, собственно, и делает.

Очень показательны заявления, сделанные президентом Польши Дудой после посещения границы. Он не отрицал, что ему показали расположение пограничных укреплений и позиций "отдельных государств". Под отдельными государствами имеется в виду Азербайджан, но произносить это название высокий гость не стал. Наговорили ему много всякого. И про постоянные обстрелы и разрушение инфраструктуры, от чего Армению, дескать, спасла миссия ЕС, и про растущее количество новых укреплений (азербайджанских). Сто европейцев с биноклями бегают вдоль границы и, видите ли, поддерживают мир, и так президента Польши эти достижения вдохновили, что он уже подумывает об увеличении числа поляков в составе EUMA.

Кстати, в феврале 2025 года у EUMA заканчивается мандат, а за его продление должны проголосовать все страны ЕС. Удастся ли сторонникам войны на Кавказе добиться единогласия, посмотрим. Может так случиться, что продлить мандат не получится. Возможно, по этой причине евромиссионеры заметно активизировались. Ведь целью миссии с самого ее прибытия был вовсе не мир и стабильность, а перехват инициативы. Для этого создан миф об "азербайджанской угрозе", единственным препятствием для которой является миссия ЕС. Этот миф не только помогает европейцам оправдывать свое присутствие в Армении, но также оправдывает милитаризацию этой страны.

В игры, затеянные Западом вокруг региона, к сожалению, вписывается и странный визит в Армению польского лидера. Разворачиваются какие-то скрытые процессы, явно негативные для Южного Кавказа. В логике этих процессов - и вальяжное поведение Никола Пашиняна, изобретающего все новые и новые поводы для шантажа. Спрятавшись за спинами французов, американцев и бог знает кого еще, он пункт за пунктом реализует повестку, составленную в Париже. И это большая ошибка, потому что никакой Париж никогда не станет первой скрипкой там, где есть интересы Азербайджана. В Баку прекрасно все видят и все знают. То, что Армения стягивает к границам технику и живую силу, зафиксировано. То, что Франция уговаривает третьи страны передать вооружение Армении, тоже не является тайной. Несмотря на союзничество с армянством, Греции самой не пришло бы в голову передавать российские С-300 вместо украинцев армянам. Инсайдерская информация о причастности к этому плану Франции не подлежит сомнению. Произойдет это или не произойдет - уже другой вопрос. Индия, тоже подстрекаемая к таким действиям французской стороной, недавно объявила об отгрузке партии ракет для Армении. Правда, в МО этот факт отрицают. Но когда и кто верил армянскому оборонному ведомству?

Франция не только заключает оружейные сделки с Ереваном, но и старается втянуть в этот водоворот другие страны Европы. Не удивимся, если центр тяжести европейской "солидарности" будет постепенно смещаться с Украины на Армению. С Украиной Западу не повезло, а Армения обещает большие перспективы в этом плане. Слишком уж тихо на южных границах России, это непорядок. Грузия соскочила с крючка, зато Ереван заглотнул его до самой слепой кишки.

Почему "встреча в верхах" была проведена миссией ЕС именно у села Кярки? Не потому ли, что Армения не хочет возвращать его Азербайджану и рассчитывает на поддержку Евросоюза? Хотят армяне или нет, вопрос возвращения анклавов должен начать решаться. Азербайджан до сих пор не педалировал его, потому что был занят в связи с СОР29. Теперь самое время вернуться к теме, и всем известно, что отказываться от своих территорий Баку не собирается. Пашинян понимает, что его ожидают серьезные проблемы и пытается, барахтаясь, сползти с мели на глубину. Он делает громкие заявления, шантажирует Баку европейской миссией и разбирательствами в международных судах, зная, что решения этих инстанций всегда будут в пользу Армении. Он ставит условия и строит из себя хозяина положения. Так нужно по сценарию, в котором прописана и маленькая, но шумная победа. На нахчыванской границе, например. Не случайно миссия ЕС постоянно вертится на том участке.

Вряд ли кто-то всерьез рассматривает возможность возвращения к ситуации до 27 сентября 2020 года, но маленькая и шумная победа очень бы пригодилась. Единственная проблема - Азербайджан не хочет следовать прописанной для него роли. Не поддается провокациям. Никто не ожидал, что за четыре года страна-победитель не постарается забрать силой Зангезур или хотя бы анклавы и поломает всю игру. Теперь приходится на ходу придумывать "оккупацию и "азербайджанскую угрозу", потому что первый шаг должна сделать азербайджанская сторона, чтобы чело армянского реваншизма осталось чисто перед международным правом.

Между тем, время поджимает. Пашинян безо всяких на то оснований нервно обещает армянам добиться подписания мира до конца этого года. Видимо, такой дэдлайн дан ему со стороны опекунов с сознанием невозможности добиться поставленной цели. Им нужна дестабилизация, а не мир. А Ереван слишком глубоко присел в реверансе перед Западом и не сможет уже подняться без посторонней помощи.

Ну, и, конечно, Никол Пашинян сам не прочь примерить роль "варчапета", только без ироничного подтекста. Вот только Баку ему этого не позволит.