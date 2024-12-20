Битва за Кавказ: Азербайджану нужна стабильная Грузия

Автор: Лейла Таривердиева

Грузия близкий сосед Азербайджана и хороший друг. В истории взаимоотношений молодых независимых государств были недоразумения и недопонимания, но они всегда разрешались как разрешаются проблемы между близкими людьми.

Происходящее в Грузии всегда интересовало и волновало азербайджанскую сторону. Несмотря на то, что Азербайджан выбрал политику неприсоединения, а Грузия стремилась к интеграции в ЕС, а в идеале - и в НАТО, различие внешнеполитических векторов никогда не создавало проблем в отношениях. Обе страны всегда уважали суверенитет друг друга и осознавали недопустимость вмешательства в дела соседа. Возможно, благодаря своему выбору, наша страна быстрее прошла тот путь, на котором все еще стоит Грузия. Это путь становления реальной независимости, когда страна раз и навсегда дает понять всем, что является суверенным и прочно стоящим на ногах государством, не допускающим посторонние интересы в свое личное пространство.

В последние год-полтора Грузия прилагает усилия, чтобы тоже очистить свое личное пространство от чужого влияния, выстоять в трудном противостоянии с Западом и заставить считаться с собой.

Надо сказать, что в какой-то степени это Тбилиси уже начинает удаваться. Стойкость, с которой власти пережили вакханалию последних месяцев, достойна восхищения. Результаты этой стойкости уже дают о себе знать. Несмотря на громкую истерику в евроструктур и отдельных европейских столицах, на отзыв безвизового режима и прочие карательные меры, в Европе начали понимать - Грузия не поддастся шантажу и если так продолжать, она и вправду окажется потерянной для Запада.

Накануне в Грузию приехал генсек Совета Европы Ален Берсе. Сам приехал, добровольно. Он встретился с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, со спикером Шалвой Папуашвили и президентом Михаилом Кавелашвили. После встречи с Берсе, Кобахидзе заявил, что "мы договорились, что тесное сотрудничество между нашей страной и Советом Европы продолжится". Подробности встреч разглашены не были - на то они и закрытые.

Похоже, разыграть грузинскую карту не удалось. Совершенно неожиданно для Запада, привыкшего разыгрывать в этой стране собственные сценарии. Ситуации идет к стабилизации. И Азербайджан один из тех, кто этому очень рад. Как сказал в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву Президент Ильхам Алиев, дестабилизация или угроза дестабилизации Грузии вредна для Азербайджана в не меньшей степени, чем для самой Грузии. По мнению Президента Азербайджана, ситуация в Грузии и вокруг нее это, по сути, битва за Кавказ. Вопрос Грузии, считает он, намного шире, чем кажется.

Основной проблем Грузии является внешнее вмешательство, осуществляемое посредством неправительственных организаций. Когда-то ту же проблему переживал и Азербайджан, но наша страна не стремилась к интеграции с Европой, поэтому быстро разобралась с этой угрозой азербайджанской государственности, не позволив ей разрастись.

Как сказа в интервью Киселеву глава нашего государства, в Грузии функционируют тысячи неправительственных организаций, которые получают финансирование с Запада. И людей, которые в этих организациях работают либо получают зарплату, наверное, десятки тысяч, если не больше.

"И мы знаем, что это такое. Потому что был период здесь, в нашей стране, когда также грантоеды и грантодатели чувствовали себя вольготно, но мы это прекратили. И поэтому любой грант, который выдает любая структура, будь то азербайджанская или иностранная, должен пройти регистрацию, и соответствующие органы смотрят разрешать или не разрешать", - сказал Президент Азербайджана.

На вопрос, насколько это соответствует национальным интересам Азербайджана, Президент Ильхам Алиев однозначно ответил: естественно. Потому что помощь должна быть ненавязчивая. Добавим от себя - и приниматься она должна добровольно, в здравом уме и трезвой памяти, а не под давлением и шантажом. Взять, например, американскую USAİD, которая, как заметил глава государства, "хочет помогать, но почему-то помогать не там, где нам нужно".

В Азербайджане эти вопросы давно приведены в соответствие с нормами национального законодательства и национальными интересами. Кто-то называет это проблемой с правами и свободами, но на самом деле это борьба с бардаком и хаосом. Мы помним, что творилось до запрета на иностранное финансирование. НПО росли как грибы после дождя, большая их часть работала против интересов своей страны, а так называемые "свободные" СМИ занимались откровенным рэкетом. На самом деле это очень странно, когда средства массовой информации или НПО одной страны финансируются из бюджета другой. Тем более в тех масштабах, в каких это делалось западными агентствами и фондами. На самой же родине USAİD существует закон об иноагентах, а финансируемые из-за рубежа органы медиа и НПО безоговорочно попадают под действие "Закона о регистрации иностранных агентов".

Когда же такой закон приняли в Грузии, произошел взрыв. Неправительственные организации и партии, питавшиеся за счет западных грантов, были подняты по тревоге и брошены на улицы с расчетом запугать правительство и заставить его отступить. Волна поднялась достаточно мощная. Масса, готовившаяся и проплачивавшаяся многие годы с этими целями, была поставлена на ноги. Сделать это было не так сложно, потому что Грузия немного опоздала в решении проблемы, позволила ей разрастись до безобразных масштабов. Посредством своего "войска" внутри страны внешние игроки направляли процессы, устраивали перевороты, поднимали гражданское противостояние. И сегодня для Грузии настал момент истины, когда она может сломать негативную традицию.

Это нужно не только Грузии, но и Азербайджану. Да и для всех соседей новый очаг дестабилизации в регионе может создать необратимые проблемы, учитывая, сколько интересов пересеклось на этом небольшом пятачке. Президент Азербайджана совершенно прав, называя сложившуюся ситуацию битвой за Кавказ. Так оно и есть. Идет война за влияние в регионе, небольшом по территории, но стратегически важном. Азербайджан здесь абсолютно независимый и самостоятельный игрок, не поддающийся влиянию. Армения уже на поводке. Впрочем, как и всегда - изменилось лишь им хозяина. Чуждые региону интересы схлестнулись на Южном Кавказе, и для Азербайджана важно, что будет с Грузией. Потому что эту битву необходимо выиграть, и сделать это можно только сообща.