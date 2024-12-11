Закат «революции»: Грузия переиграла Запад

Автор: Лейла Таривердиева

Возмутительная по своему цинизму новость разошлась накануне в Сети.

Известно, что ранее Госдепартамент США потребовали от Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет, то есть отправлять на войну мальчиков, только окончивших школу. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал Украину принять "непростые, но необходимые" решения насчет мобилизации для увеличения численности вооруженных сил. Это требование американская сторона выдвинула в качестве условия предоставления вооружения. Поначалу казалось, что это фейк, что подобного просто не может быть. Но это оказалось правдой. В понедельник представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил на брифинге, что, в случае снижения возраста мобилизации, новобранцы будут экипированы полностью. Если же Киев заартачится, то... Фактически жизни молодых украинцев стали заложниками политических интриг, в которые по неопытности втянули руководство Украины.

К сожалению, это обязательный побочный эффект цветных резолюций. "Демократические" перевороты, как правило, не имеют никакого отношения к воле народа и интересам государства, они управляются извне и это внешнее управление никуда не уходит, оно остается и дает о себе знать в виде указаний и шлепков. Сегодня от Украины требуют запустить в мясорубку молодежь, обещая за это оружие. Если Киев сдастся, следующий приказ может быть еще более бессовестным.

На месте Украины могла оказаться Грузия. Но ей повезло - нынешнее ее руководство оказалось прозорливым и отказалось, когда покровители потребовали спровоцировать Россию, потерять пару сотен тысяч граждан и потом уйти в леса партизанить в обмен на помощь Запада. Это требование тоже было отголоском цветной революции, которая не миновала в свое время и Грузию. Тогда Тбилиси попался на крючок, и страна потеряла земли. Нынешнее же грузинское руководство не дало превратить свой народ в пушечное мясо. И все, что происходит в последние месяцы, вызвано попытками теряющих контроль внешних акторов повлиять на ситуацию.

Четвертая попытка оппозиции Грузии устроить в стране революцию провалилась. Об этом на днях заявил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. "За эти четыре года мы прошли через четыре попытки устроить революции-"нацмайданы". Это факт. В июне 2022 года была первая попытка устроить "нацмайдан", когда нам не присвоили статус кандидата в члены ЕС и профинансированные из-за рубежа НПО вышли на политическую сцену, требуя отставки правительства и их прихода к власти. В течение почти двух лет тема статуса кандидата использовалась в Грузии как инструмент радикализма и поляризации общества, что говорит о нездоровом отношении к Грузии Весной 2023 года была вторая попытка "нацмайдана", весной 2024 - третья попытка, и сейчас мы увидели четвертую провалившуюся попытку устроить "нацмайдан"", - сказал глава правительства.

По словам Кобахидзе, попытки переворота финансируются из-за границы непрозрачным образом, поэтому внешние акторы и выступили против закона "О прозрачности". "Они хотели организовать революцию в стране непрозрачным способом, однако никакой "нацмайдан" и революция не могут быть организованы в Грузии ни непрозрачно, ни прозрачно", - заявил он.

Беспорядки в Грузии начались не сразу после октябрьских парламентских выборов. Первоначально делалась ставка на мощное внешнее давление на Тбилиси, которое заставило бы его аннулировать итоги голосования. Когда стало ясно, что правящая партия не намерена поддаваться давлению, на улицы были выведены толпы. И совсем ситуация обострилась после заявления Кобахидзе об откладывании вопроса членства в Евросоюзе до 2028 года. При этом глава правительства подчеркнул, что Грузия не отказывается от евроинтеграции и продолжит к ней стремиться. Тем не менее, произошел направленный взрыв, управлявшийся из других краев, далеких от Кавказа. Ожидалось, что вот теперь то правительство разбежится. А оно взяло и не разбежалось. Если вспомнить, как обычно заканчивались в этой же стране подобные беспорядки в прошлом, думается, за грузинский народ можно быть спокойными - у Грузии, наконец, появилась сильная власть. Территориальное образование без сильной власти не может называться государством. Бесконечные перевороты и революции не способствуют укреплению государственности, а разрушают ее. Если власти идут на поводу у толпы, им лучше уйти.

Нужно иметь большую смелость, чтобы заявить: "Для страны неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз как милость, которой ее должны удостоить". Это сказал Ираклий Кобахидзе, которого на Западе стараются не воспринимать всерьез.

Против Грузии объединились могучие страны. Если против Азербайджана этот объединенный фронт действовал на расстоянии, то вмешательство в дела Грузии шло и на физическом плане. Вспомним дипломатический десант в лице глав МИД ряда европейских стран, присоединившийся к протестующим в мае. Это было вопиющее нарушение всех норм, принятых в международной дипломатии. Но десант не помог - беспорядки утихли. И оппозиция начала готовиться к выборам. Какими будут итоги, в принципе, было понятно, потому что протестный электорат в нынешней Грузии не так велик, и поднять на ноги всю страну оппозиции в последние годы никак не удавалось. Расчет делался на поствыборные процессы.

Как отмечал грузинский политолог Петре Мамрадзе в интервью СМИ, для осуществления революции в Грузии нет никакого заряда или минимальной критической массы. По его мнению, в противном случае активисты не стали бы дожидаться организации или призывов, а сразу бы вышли на улицы. Политолог напомнил, что до выборов оппозиция радовалась тому, что впервые в республике голосование прошло в электронном виде. Президент Саломе Зурабишвили заявляла, что на этот раз всякая фальсификация исключена. "Поэтому еще до объявления результатов оппозиционные СМИ призывали сторонников выйти на улицы якобы праздновать победу. Но на самом деле оппозиция знала, что проиграет. Их замысел заключался в том, чтобы начать кричать свои лозунги, когда уже будет толпа. Их идея провалилась, ведь никто не пришел. Пришлось даже сцену разбирать, что было позорно. Через два дня кто-то там собрался, на это повлияли заявления западных лидеров. Но их было очень мало", - сказал Мамрадзе.

Все, кто следил за ситуацией в Грузии, могут подтвердить, что так оно и было. По идее, узнав о поражении оппозиции, весь протестный электорат должен был высыпать на улицы по всей стране. Если бы народ проголосовал против "Грузинской мечты", то реакция должна была последовать немедленно. Однако этого не произошло. Протесты начались только через несколько дней, что подтверждает тот факт, что они не были стихийными и не отражали реальных настроений в грузинском обществе и реальных результатов голосования. Противники правительства могли рассчитывать только на западные экзит-поллы и постановочные ролики в соцсетях. Вспоминается один такой ролик, на котором в избирательную урну демонстративно, на камеру пачками запихиваются бюллетени, и все это подается как грубое нарушение и подтасовка. В конце концов ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации парламентских выборов 26 октября, в которой комиссию обвиняет в том числе президент Саломе Зурабишвили.

Сколько-нибудь веских доказательств массовых нарушений, из-за которых выборы в Грузии должны быть аннулированы, оппозиция представить не смогла. Но этого, надо полагать, и не требовалось для реализации сценария цветной революции. Очень несолидно выглядели после выборов наблюдатели европейских структур. С одной стороны, они зафиксировали честность волеизъявления, а с другой, должны были следовать тренду на критику официального Тбилиси. БДИПЧ ОБСЕ первоначально высказалась в целом позитивно, а потом начала плавать и отказываться от сказанного. Запад объявил правительству Грузии войну. 28 ноября Европарламент принял резолюцию, которой потребовал отменить результатов выборов и провести их заново, причем, под международным контролем. Некоторые особо "продвинутые" страны заговорили о санкциях против руководства страны и членов правительства. А первой, кто сделал это, стала... Украина.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на встрече с послом Европейского Союза в Тбилиси Павлом Герчинским выразила обеспокоенность продолжающимися политическими спекуляциям, связанными с парламентскими выборами. Глава МИД подчеркнула, что посылы, переданные через резолюцию Европарламента, способствуют "созданию искусственного кризиса в стране, напоминающего ситуацию 2020 года".

Надо сказать, Грузия заняла сильную позицию, не стремясь ко всеобщему признанию. Это правильно. В конечном итоге и нынешние критики будут вынуждены признать правительство, избранное народом Грузии. Когда спикера парламента Шалву Папуашвили спросили, сколько стран поздравили "Грузинскую мечту" с победой, он ответил: "У нас не было именинников 26 октября, чтобы ожидать поздравлений и тортов. Вы можете подумать, что вам следует разрезать торт и задуть свечи. Такие настроения были в ваших (оппозиционных) кабинетах после публикации фейковых результатов экзитпола, но на самом деле нас праздновали и поздравляли как минимум один миллион 120 тысяч грузинских избирателей и других грузин, которые довольны этим выбором. Эти выборы означают, что в течение следующих 4 лет страна будет действовать в интересах грузинского народа, а не в интересах других".

Акции все еще продолжаются, но, как признают эксперты, они не демонстрируют того потенциала и того запала, который наблюдался в прежние годы. Если обратить внимание, в беспорядках участвуют в основном молодые парни и девушки. Детей пока нет, но если народ последует призыву Саломе Зурабишвили, то в первых рядах появятся и они. Видя, что протесты теряют запал, президент призвала школьников выйти на баррикады. За одно это народ уже должен был бы отвернуться от оппозиции. В грузинских медиа стали появляться мнения, что радикальной оппозиции нужна сакральная жертва, и лучше всего если среди подростков. Неделю назад телеканал Imedi опубликовал скандальные видеокадры, снятые во время акции протеста в Тбилиси. На видео видно, как четверо участников протеста в масках обсуждают необходимость жертвы, чтобы поддерживать протестную активность. "Нам нужен труп, иначе люди больше не выйдут. Если не произойдет что-нибудь серьезное, люди больше не придут. Где видано, чтобы факелами и фейерверками свергали правительство? Где вы видели революцию, совершенную фейерверком?" - слышно на кадрах.

Новоизбранное правительство не прячется в бункерах, а занимается делами страны, проводит встречи, реализует намеченную политику. Это раздражает оппозицию. "Революция" откладывается. И мы желаем грузинскому народу, чтобы навсегда.