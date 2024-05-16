Какой демократии будут учить грузин «туристы» из Евросоюза?

Автор: Лейла Таривердиева

Помнится, в свое время, когда местная оппозиция еще не бросила бессмысленную затею выдать собственные интересы за всенародные, на проходивших акциях нет-нет да замечались послы или сотрудники посольств каких-то государств, некие личности явно не восточной наружности. Но делалось это очень скромно и чуть ли не под маской. О том, чтобы встать рядом с митингующими, а тем более взяться за микрофон, не могло быть и речи. Это абсолютно исключалось. Даже державы были в курсе, что Баку не терпит вмешательства в свои внутренние дела и всегда очень жестко их пресекает. Дипломатически, конечно. Это принципиальная позиция сильной власти сильного государства, вытекающая из международного права. Попытки дестабилизировать или взять республику под контроль велись подковерно. Никому не хотелось засвечиваться в роли спонсора беспорядков, дезавуировать себя и становиться причиной скандала. Потому что вмешательство во внутренние дела суверенного государства недопустимо, и попавшись на этом, не удастся остаться белыми и пушистыми.

Когда в Азербайджане законодательно положили конец финансированию партий и НПО из-за рубежа, возмущение "демократического мира" не затянулось надолго. Баку всегда очень жестко ставил вопрос личного пространства. Оно есть у государств так же, как у личности. И неважно, держава это или небольшое государство Южного Кавказа. В конце концов, всем пришлось с этим считаться. В последнее время демагогия в адрес Азербайджана звучит все реже. И если озвучивается безосновательная критика официальными лицами, то после недолгой дипломатической терапии выясняется, что мы их не так поняли.

На эти размышления навела новость о прибытии в Грузию без официального приглашения министров иностранных дел Латвии, Эстонии, Исландии и Литвы, а также председателей парламентских комитетов по иностранным делам Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Этот десант высадился в Тбилиси в знак поддержки, цитируем, "борьбы за европейское будущее".

Мы не будем обсуждать или осуждать происходящее в Грузии. Это внутреннее дело нашего соседа. Мы можем лишь наблюдать. Но факт прибытия такого большого числа высокопоставленных "туристов" из Европы очень любопытен. И тут мы не можем остаться просто наблюдателями. Хотя бы потому, что среди этих непрошенных гостей имеются не симпатизирующие нам лица, являющие собой пример двойных стандартов во плоти.

Возьмем ту же госпожу Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, главу МИД Исландии, которая будучи председателем Комитета министров Совета Европы, очень громко возмущалась акцией азербайджанских экологов на Лачинской дороге. Выходит, перекрывание улиц мусорными баками в Ереване или Тбилиси с целью смены власти - это демократический протест, а возмущение незаконной эксплуатацией армянами недр Азербайджана это - этническая чистка и чуть ли не геноцид.

Или же другой господин из числа прибывших в Грузию "туристов" - министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В своем профиле в Х он восхищался армянами, которые, дескать, столкнулись с "тяжелыми гуманитарными последствиями" из-за "перекрытия" Лачинской дороги, и требовал выполнения Баку каких-то решений Международного суда. Как-то даже неудобно было слышать обвинения в адрес Азербайджана от министра страны, где политика в отношении нацменьшинств носит жестко и откровенно дискриминационный характер. Как и в других странах Балтии, кстати говоря. Поддержка сепаратизма у Литвы тоже переживает странные повороты. Сепаратизм поддерживается, когда речь идет об Азербайджане или Китае, но приравнивается к страшному злу, когда дело касается Украины или Грузии.

Есть среди прибывших и такая одиозная личность, как председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот. Он уже успел покричать в микрофон на митинге и заявить, что "сегодня Тбилиси является настоящей столицей Европы". Правда, почему-то Тбилиси объявляется столицей Европы только тогда, когда у Запада появляются на Грузию свои планы, а в другое время о республике забывают. Многолетнее ожидание Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза завершилось с плюсом только потому, что Европе требовалось решить вопрос Украины и ускоренно продвигать по этой лестнице Армению. Поэтому и Грузия, и Молдова оптом, заодно были приняты в кандидаты. Если бы не необходимость продвигать Армению, грузинам еще двадцать лет пришлось бы дожидаться соответствия "высоким европейским стандартам демократии".

Осенью прошлого года Рот посетил Армению, и у нас до сих пор в ушах звенит от раздававшихся оттуда заявлений. "Мы на стороне Армении! - кричал Рот. - Остановите азербайджанскую и российскую агрессию против армянской демократии!". Он призывал Евросоюз действовать немедленно, отказаться от азербайджанского газа и ввести санкции. Поддерживал Ереван Рот, и будучи главой МИД. Когда его спрашивали об армянских минах, он притворялся глухим и переводил разговор на армянских "пленных".

В данном случае "демократический десант" выполняет не проармянскую функцию, сейчас у него другая задача и другое задание. Но вопросы к нему возникают. Например, интересно, почему Европа молчит по поводу происходящего сегодня в Армении. Да, понятно, что Никол Пашинян - прозападный премьер, а лидер протестов Србазан - реваншист, провокатор и мошенник, но дело, думается, не в Србазане. Пикантность ситуации заключается в том, что Запад никогда не вмешивался в происходящее в Армении, никогда не осуждал и не высказывался, даже во времена правления пророссийского карабахского клана. Азербайджан сталкивался с "демократической" истерикой по поводу каждого чиха местной оппозиции, а в Ереване тем временем власти реально терроризировали народ при полном молчании со стороны Запада. Когда Кочарян расстрелял демонстрантов в 2008 году, никто не грозил Армении санкциями. В период правления Сержа Саргсяна акции протеста постоянно сотрясали страну и пресекались они очень жестоко.

Стоит напомнить долгоиграющие протесты 2014 года, когда Ереван был два месяца практически парализован. Журналисты осаждали представителей западных стран в надежде услышать хоть слово осуждения в адрес властей. И всегда слышали в ответ: "Это внутреннее дело Армении и мы не можем в него вмешиваться". Армянские СМИ тогда с возмущением цитировали членов бельгийской делегации, незаконно побывавшей на оккупированных территориях Азербайджана и вернувшейся в Ереван как раз в разгар беспорядков. Бельгийцы выразили восторг уровнем "армянской демократии" и заявили, что "не собираются комментировать внутренние дела Армении".

Все вышесказанное порождает один неминуемый вопрос: какой демократии приехали все эти лица учить грузин? Неминуемо всплывают также аналогии с временами украинского майдана, когда вот такие же "туристы" приезжали в Киев учить демократии украинцев. Думается, украинский народ решил бы свои проблемы без внешних интересантов куда эффективнее и без таких страшных последствий, как война.

Грузинский народ тоже прекрасно справился бы со своими проблемами сам. И мы ему этого от всей души желаем.