Принятие закона об иностранных агентах закроет Грузии путь в ЕС и НАТО

Принятие парламентом Грузии закона об иностранных агентах закроет стране путь в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Day.Az.

Ландсбергис выступил с заявлением на пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Он отметил, что у грузинского правительства еще есть возможность отозвать законопроект.

"Позвольте мне быть предельно ясным: принятие закона об иноагентах остановит дальнейший прогресс Грузии в ЕС и НАТО", - заявил глава МИД Литвы. Он подчеркнул, что ответственность за это будет на правительстве Грузии. Дипломат понадеялся, что Зурабишвили наложит вето на законопроект.

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