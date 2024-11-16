Макрон получил пощечину от Ватикана

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Франции Макрон получает оплеуху за оплеухой. Подобного неудачника во главе этой страны еще не бывало. Мало того, что при нем сгорел знаменитый Собор Парижской Богоматери, что стало шоком для всего мира, так и открытие храма после восстановления тоже грозит превратиться в скандал.

На днях Папа Римский Франциск, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по пути из Сингапура, где он закончил свою апостольскую поездку по странам Юго-Восточной Азии и Океании, заявил, что не примет участия в открытии храма. На пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте ИА RAINEWS, Понтифик заявил, что не поедет на открытие Собора Парижской Богоматери, не объяснив конкретных причин своего решения. Он лишь сказал: "Я не поеду в Париж".

Как пишет Le Figaro, причина такого решения понтифика заключается в том, что он не хочет выглядеть маргинально на церемонии открытия парижского собора, которая превратится "в международный политический акт во славу Франции". Французские СМИ утверждают, что в Ватикане считают церемонию "политизированной". И Папа Римский, которого Макрон очень хотел видеть среди 3000 приглашенных гостей, "отдаст приоритет людям, которые в нем нуждаются больше".

Хотя объяснять свое решение понтифик не стал, не нужно быть искушенным аналитиком, чтобы догадаться о причинах. Точнее - построить версии. Практически все склоняются к мнению, что демарш Папы связан с поруганием христианских ценностей, которое имело место во время открытия Парижской Олимпиады этим летом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов, заметила, что "важное мероприятие, которое было запланировано на 7-8 декабря - накануне католического торжества Непорочного Зачатия Девы Марии, окажется, как и мечтал Макрон, лишенным сакрального смысла". "Не исключаю, что причиной отдающего презрением решения Франциска не ехать на церемонию открытия собора стали оказавшиеся достоянием общественности планы супруги Эмманюэля - госпожи Брижит", - цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, что Святой престол назвал издевательство над сюжетом "Тайной вечери" оскорблением верующих. Ватикан не мог "не присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий".

Отказ Папы Римского ехать на открытие знаменитого собора, вызвал в Париже стресс. Чтобы как-то оправдаться перед верующими, в Елисейском дворце завили, что понтифик не приедет, потому что у него, мол, на 8 декабря запланировано рукоположение католических прелатов. На это Парижу замечают, что, отказавшись от поездки во Францию, Папа Франциск свой визит на Корсику, вообще-то, не отменил.

В принципе, французской стороне не стоит обижаться на главу Католической церкви. Когда задумывалось безобразное действо, превратившее в фарс такое важное событие, как Олимпиада, и вызвавшее отвращение не только у христиан, но и у верующих в целом, Макрон должен был понимать, что это не останется без последствий. Большинство жителей планеты не разделили с ним извращенных представлений о том, что можно, а что нельзя. Сам же Макрон заявил, что "французы гордятся прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр, мы ею очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо".

Вот с последним утверждением спорить не будем. Франция при Макроне действительно стала совершать странные поступки. Но то, что было показано на открытии Олимпиады, не было лицом Франции, это было лицом Эмманюэля Макрона. И все это лицо увидели.

Глава Ватикана, конечно же, не мог не принять во внимание подобную выходку Парижа, и теперь, судя по всему, наказывает Макрона за оскорбления, нанесенные церкви. Собор Парижской Богоматери - это историческая достопримечательность Франции, ставшая знаменитой благодаря Виктору Гюго. Поэтому, когда в апреле 2019 года храм охватил сильный пожар, частично его разрушивший, это стало главной мировой новостью.

Восстановление продлилось пять лет, и 8 декабря этого года Нотр-Дам де Пари должен открыться. То, что на церемонии не будет Папы Римского Франциска, - это пощечина Макрону и серьезный удар по его авторитету. Впрочем, от авторитета нынешнего президента Франции и в стране, и в мире и без того остались, как говорится, рожки да ножки.