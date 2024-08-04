Ватикан разочарован и осудил сцены открытия Олимпиады

Ватикан разочарован "некоторыми сценами" церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении Ватикана.

"Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами. На таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения", - говорится в заявлении.

Отметим, что во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована пародия на произведение Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", приняли участие сексуальные меньшинства.

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