В США считают, что МОК обязан принять меры, чтобы не допускать глумления над христианством

Международный олимпийский комитет (МОК) должен официально осудить глумление над христианством во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, а также принять меры, чтобы такое больше не допускалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме, которое более 30 членов Конгресса направили главе МОК Томасу Баху.

Во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". "Мы обращаемся к вам в ответ на пошлое глумление над христианской верой, продемонстрированное на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года. Игры должны объединять людей всех стран, рас и вероисповеданий. На мероприятии, призванном объединить мир, нет места антихристианскому фанатизму. Игры должны чествовать спортсменов, а не оскорблять чью-либо веру. Мы призываем вас принять немедленные меры и внести поправки в Правило 55 Олимпийской хартии, чтобы ни одна религия больше никогда не становилась объектом насмешек в рамках церемоний открытия или закрытия Игр", - подчеркнули американские конгрессмены и сенаторы. Согласно Олимпийской хартии, на олимпийских объектах не допускаются никакие формы политических, религиозных и расовых демонстраций.

"МОК должен официально осудить произошедшее в Париже глумление над одним из самых священных эпизодов христианской веры. Затем МОК должен внести официальные изменения, чтобы подобная разжигающая рознь демонстрация не повторилась, чтобы концепция [основателя олимпийского движения Пьера де] Кубертена относительно Игр продолжала процветать. Каждый человек, представитель любой страны, любой веры, должен иметь возможность наслаждаться Олимпийскими играми, не подвергаясь принижению или насмешкам", - добавили законодатели.

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