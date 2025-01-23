В Исламабаде проходит четвертый раунд Азербайджано-пакистанских политконсультаций

В Исламабаде проходит четвертый раунд азербайджано-пакистанских двусторонних политических консультаций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках визита в Пакистан азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а пакистанскую делегацию - министр иностранных дел этой страны Амна Балоч.

Стороны обсуждают весь спектр двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере торговли, энергетики, информационных технологий, обороны, здравоохранения и образования.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Пакистана Шафката Али Хана, стороны также рассматривают ряд региональных и международных вопросов.