Суды Азербайджана – не проходной двор

Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал журналистам, что иностранные дипломаты, аккредитованные в стране, посещают судебные заседания в грузинских судах. "Это прямое политическое вмешательство в независимость грузинского правосудия. Это ясно как день. Я призываю всех соблюдать Конституции Грузии и ее принципы. А также соблюдать конвенции по сдерживанию иностранных послов. По сей день, к сожалению, указанные принципы и конституционные нормы не соблюдаются. Надеемся, в будущем это будет урегулировано", - заявил Кобахидзе.

Странные, надо сказать, пристрастия у иностранных дипломатов, расквартированных в Грузии. Судебные процессы для них, похоже, нечто вроде концертов или кино, куда можно купить билет по желанию на любой сеанс. Существовавшее до последнего времени избыточное влияние западной "демократии" в Грузии привело к таким вот странным явлениям. Дипломаты определенных государств, считавших себя опекунами Грузии, чувствовали себя хозяевами в чужой стране. Их послы открывали двери судов чуть ли не ногой, а главы МИД этих стран беспардонно вмешивались в дела суверенного государства, организуя и поддерживая внутриполитическое противостояние.

Думается, если бы Азербайджан вовремя не прикрыл эту лавочку, то же самое представители "демократий" пытались бы делать и здесь. Сейчас есть немало желающих вмешаться в работу судебной власти республики и навязать свои правила, когда в Баку идут процессы по делам армянских... Ну, не будем пока давать определения, чтобы не нарушать презумпцию невиновности. Кто эти лица и какой след оставили на азербайджанской земле, всем хорошо известно.

Различного рода правозащитники, парламентарии и ангажированные политики требуют, чтобы Азербайджан открыл двери судов для так называемых наблюдателей. На минувшей неделе некая пакистанская правозащитница объявила, что собирается в Баку, чтобы присутствовать на суде по делу Рубена Варданяна. Эта женщина получила несколько лет назад варданяновскую премию в размере 100 тысяч и чувствует себя обязанной. Точнее, присудившее ей премию армянство считает, что она теперь обязана отрабатывать. 12 марта Европарламент собирается рассмотреть "незаконные аресты армян в Азербайджане" и принять резолюцию касательно судебных процессов в Баку, в которой, однозначно, тоже будут звучать призывы к международной общественности и международным организациям взять эти дела под свой контроль, чтобы добиться освобождения "пленных" и вывести их из зала суда под белы ручки.

Имеются ли право сторонние организации, лица и страны вмешиваться в функционирование судебной системы суверенной страны, коей является Азербайджан?

С этим вопросом Day.Az обратился к доктору юридических наук, профессору, Чрезвычайному и Полномочному послу, руководителю кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Намику Алиеву.

"Конечно же, нет", - сказал юрист. По его словам, никто не имеет права вмешиваться в судопроизводство, идущее по делам о преступлениях, совершенных на территории Азербайджана. О том, что творилось в период армянской оккупации и кто все это творил, известно всему миру, подчеркнул наш собеседник. Кроме того, мировое сообщество само признало агрессию Армении против Азербайджана, признало оккупацию азербайджанских территорий. Об этом свидетельствуют 4 резолюции Совета Безопасности ООН, принятых еще в 1993 году, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "О ситуации на оккупированных территориях Азербайджана" и др. международные документы, о которых сотни раз сказано и написано.

"Вопрос сегодня в другом. Появилась масса радетелей, которые требуют от Азербайджана, его руководства отпустить на волю лиц армянской национальности, находящихся на скамье подсудимых и в большинстве признающих свою вину. Как их только не называют: "военнопленными", "заложниками", "невинными страдальцами за идею" и т.п.

Начнем с того, что под определение "военнопленные", которое дает гуманитарное право, эти лица не подпадают. Под "заложников" тоже никак, потому что Азербайджан не брал их в "залог" и не собирается их ни на кого и ни на что обменивать. "Идеи" свои они уже в зале суда, где присутствуют сотни наблюдателей, назвали мифами, а "страдальцами" их никак не признаешь, почитав материалы уголовного дела, и в частности, их собственные показания", - сказал Намик Алиев.

Профессор международного права подчеркнул, что европейская, да и вообще западная демократия построены на принципах, одним из которых является независимость третьей власти - правосудия. Другой принцип это верховенство закона. При этом в самый разгар судебного процесса появляются отдельные личности, позиционирующие себя "демократами", "правозащитниками", позволяющими высказывать требования об освобождении "невинно осуждаемых", причем, требования адресуются ни много, не мало Президенту Азербайджана.

"Я думаю, будет риторическим вопрос, где были эти, мягко сказать, ходатаи, когда армянские вооруженные силы оккупировали и минировали территории Азербайджана, совершали этнические чистки, зверства, массовые убийства мирных жителей? Почему они молчали, когда совершался геноцид в Ходжалы, не выполнялись резолюции Совбеза ООН?

Этим "борцам за справедливость" необходимо ознакомиться с основами как международного права, так и с принципами, на которых построено как армянское национальное законодательство, так и азербайджанское. Собственно, эти принципы взяты из законодательств развитых европейских стран. В основе их лежит принцип разделения властей, когда одна власть не имеет права вмешиваться в компетенцию другой. К примеру, не может президент того или иного демократического государства вмешаться в дела суда, да еще и в процессе рассмотрения уголовного дела. Только лишь после завершения судебного процесса, после того как, уголовное дело пройдет все возможные, до последней инстанции и окончательный приговор вступит в законную силу, начнет исполняться, у исполнительной власти возникнет право помиловать осужденного, если она найдет для того основания.

Идет процесс над лицами, которые сами прекрасно знают, что они совершили деяния, предусмотренные Уголовным Кодексом Азербайджана. Достаточно посмотреть на выставленные в СМИ и в сетях фотографии, чтобы убедиться в том, что в залах заседаний суда присутствуют сотни людей. Многие из них являются пострадавшими от действий обвиняемых.

Все это является гарантией объективного рассмотрения судом уголовных дел.

И в заключение. Требование освободить от ответственности военных преступников является свидетельством предвзятости, не приверженности принципам разделения властей, демократии, принципам правосудия и справедливости, а в ряде случаев и показателем подверженности коррупции озвучивающих эти призывы лиц", - подвел итог Намик Алиев.

Напомним, что 17 января 2025 года в Бакинском военном суде начался процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев ведения войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и др. Дело "экс-госминистра" Рубена Варданяна выделено в отдельное производство.