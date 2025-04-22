"Зеленое" председательство Азербайджана в ОЭС вдохновит партнеров

Автор: Лейла Таривердиева

В июне этого года в Азербайджане состоится XVII Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

За годы членства Азербайджана в Организации можно было не раз убедиться в растущей роли нашей страны, что подтверждалось ее партнерами и оценками, которые они дают инициативам и возможностям азербайджанской стороны. Кроме того, Азербайджан давно превратился в центр, где сходятся различные интересы и решаются проблемы. Тем более, он открыт для тех, кто приходит сюда с добром. Как сказал Президент Ильхам Алиев в ходе XV Саммита ОЭС (Ашгабад), наши отношения с государствами ОЭС основаны на дружбе и взаимном уважении.

В скором времени в Азербайджане начнет функционировать еще одна структура ОЭС. В феврале Милли Меджлис ратифицировал Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества (CECECO), который будет располагаться в Баку. Центр был создан в рамках CОР29 в Азербайджане совместно с ОЭС и Организацией промышленного развития ООН (UNIDO). Как подчеркивалось, инициатива имеет стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для всех государств-членов ОЭС. Начало деятельности центра еще больше укрепит лидерские усилия Азербайджана и стран ОЭС в энергетической сфере, будет способствовать региональному сотрудничеству и ускорит переход к возобновляемым источникам энергии.

Центр чистой энергии ОЭС - это региональное учреждение, в задачи которой входит содействие развитию возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, обеспечение энергетической безопасности и смягчение последствий изменения климата среди стран-членов. Также Центр направлен на развитие регионального сотрудничества, реализацию проектов в области устойчивой энергетики, оказание технической поддержки и повышение осведомленности о глобальных энергетических проблемах. Центр, расположенный в Баку, функционирует при поддержке Совета руководителей, Исполнительного совета, секретариата и технического комитета.

В 2023 году Азербайджан, Турция и Пакистан подписали хартию о создании в Баку Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества. Это была инициатива Азербайджана, отраженная в Бакинской декларации, принятой по итогам 9-го Саммита ОЭС, проведенного в мае 2006 года в Баку. В ходе последующих встреч ОЭС эта идея получила дальнейшее развитие. Устав Исследовательского центра ОЭС был готов к подписанию странами-членами на XIV Саммите глав государств и правительств стран ОЭС, состоявшемся в марте 2021 года в виртуальном формате. Основной целью Центра является проведение экономических исследований и разработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам устойчивого социально-экономического развития, которые служат интересам стран-членов ОЭС, а также способствуют расширению сотрудничества между этими странами.

Устав Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества в феврале 2023 года был ратифицирован парламентом Азербайджана. В ходе обсуждений было отмечено, что структура будет функционировать в качестве мозгового центра. Отметим, что создание такого центра было идеей, поданной еще Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Таким образом, Центр чистой энергии ОЭС станет еще одной структурой Организации экономического сотрудничества, действующей в Баку. Центр будет работать посредством тематических центров по следующим направлениям: возобновляемая энергия; изменение климата; повышение потенциала; исследования и разработки; финансы.

Тема зеленой энергетики не нова в отношениях Азербайджана с другими членами ОЭС.

В рамках XII Бакинского глобального форума министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с генеральным секретарем Организации Асадом Маджид Ханом, с которым обсудил перспективы новой структуры и проекты в сфере возобновляемых источников энергии.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев принимал участие в работе XVI Саммита Организации, проходившего в ноябре 2023 года в Ташкенте. Глава государства проинформировал партнеров о возможностях Азербайджана, которыми могут воспользоваться члены ОЭС. В частности, он подчеркнул транспортно-логистические возможности страны, доступные ее партнерам, рассказал о реализации коридоров Север-Юг и Запад-Восток, обеспечивающих бесперебойную логистику в регионе, несмотря на геополитические перемены. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, "транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для стран-членов ОЭС".

Так получилось, что страны ОЭС представляют собой полосу, протянувшуюся от Европы до Китая. И Азербайджан, как всегда, оказался центральным звеном в этой цепи после присоединения к Организации стран Центральной Азии. ОЭС была создана первоначально Ираном, Пакистаном и Турцией. С 1992 года к ней присоединились Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. С 1995 года ОЭС имеет статус наблюдатели при ООН.

Азербайджан является не только транспортно-логистическим хабом для партнеров по ОЭС, он также располагает инфраструктурой для выполнения функций энергетического коридора. Говоря об утверждении Азербайджана местом расположения Центра чистой энергии ОЭС, глава государства заявил, что наша страна в ближайшем будущем станет потенциальным экспортером зеленой, в том числе водородной энергии. В соответствии с контрактами и меморандумами о взаимопонимании, подписанными с иностранными инвесторами, производство зеленой энергии в ближайшие годы достигнет 10 ГВт.

Напомним, что темой председательства нашей страны в ОЭС является "Зеленый переход и взаимные связи". За прошедшие два года наша страна продолжала активно наращивать зеленую повестку, подавая пример партнерам. Во многих случаях Азербайджан является как инициатором, так и движителем "зеленых" идей.

Азербайджан может стать локомотивом ОЭС в плане развития зеленой энергетики. Его инициативность, дипломатические и финансовые возможности создают эффективную среду для международного экономического сотрудничества. Зеленая энергетика на сегодня пока что остается в мировой повестке одним из приоритетов. Стабильно актуален проект Black Sea Energy, в котором участвуют три страны Организации экономического сотрудничества. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан на полях климатической конференции COP29 подписали межправительственное Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. Три страны также создали совместное предприятие "Объединение Зеленый коридор" в рамках реализации проекта Азербайджано-центральноазиатского зеленого энергетического коридора. Этот коридор станет частью проекта электрокабеля Black Sea Energy.

Что касается собственного потенциала Азербайджана, позволяющего говорить о нем как о локомотиве зеленой энергетики ОЭС, то к концу 2030 года, как ожидается, на солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях Азербайджана будет вырабатываться около 5 тыс. МВт электроэнергии. Эти прогнозы сделаны на основе тех контрактов, которые уже подписаны страной. А при более широком подходе этот показатель возрастает до 10 тыс. МВт. Значительным потенциалом зеленой энергии обладают освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические зоны.

Нет сомнений, что на саммите в Баку председательство Азербайджана получит высокую оценку.