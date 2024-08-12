Центральная Азия и Азербайджан договорились дать свет Европе

Автор: Лейла Таривердиева

Энергетическая составляющая транскаспийского взаимодействия расширяется. И за счет не только нефти и газа, но и зеленой энергии, находящейся сегодня в тренде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 августа принял участие во Встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики, проходившей в Астане. В своем выступлении на встрече он говорил, в том числе, о заинтересованности Азербайджана в тесном взаимодействии со странами Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии. Подписанный в мае этого года в Ташкенте Меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана является первым шагом в этом направлении.

Отметим, что 6 августа в Астане министры энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали протокол по итогам трехсторонней встречи по проекту соединения энергосистем. Как известно, уже согласован проект Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между тремя странами, утверждено Техническое задание для подготовки первоначального технико-экономического обоснования, разработкой которого займется итальянская компания CESI. Также достигнута договоренность о создании совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний сторон.

Проект предусматривает соединение энергосистем трех стран путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран с осуществлением наиболее оптимального с технической и экономической точек зрения торговли зеленой энергией, производимой в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.

В 2018 году пять прикаспийских стран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия, открывшую возможность для строительства подводных кабелей и трубопроводов. Единственным условием для осуществления проектов теперь является согласование вопросов со странами, по секторам которых пройдут коммуникации. Азербайджан и Казахстан будут прокладывать электрокабель в рамках своих морских границ, и проблем с другими соседями по Каспию не будет. Через год после принятия "Конституции Каспия", Казахстан и Азербайджан объявили о начале прокладки оптоволоконной линии связи по дну моря - TransCaspian Fiber Optic, который свяжет Китай и Евросоюз. Теперь Баку, Астана и Ташкент задумали еще более грандиозный проект, имеющий большие перспективы. Сегодня этот проект уже никому не кажется фантастическим. Тем более, что после заседания Консультативного совета Южного газового коридора в феврале прошлого года в Баку появилось новое направление - экспорт Азербайджаном и его партнерами в Европу зеленой энергии. Подписанный в мае в Ташкенте Меморандум - естественное следствие этих развитий. Как и достигнутая в ноябре 2023 года договоренность Баку, Ташкента и Астаны о создании совместного предприятия по экспорту зеленой энергии в Европу.

Ресурсы, полученные в результате межсистемного соединения энергосистем трех стран, проделают до Европы немалый путь. Но проект того стоит. Он поможет странам Центральной Азии выйти к Black Sea Energy - энергокоридору через Черное море, соглашение по которому было подписано между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в декабре 2022 года в Бухаресте. Проект предполагает прокладку подводного кабеля мощностью 1 ГВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Мощность подводной ЛЭП составит 1000 МВт, протяженность - 1195 км, из которых 95 км - по суше, 1100 км - под водой. Первоначально планы строились между ЕС и Грузией, Азербайджан присоединился позднее, и с его подключением проект начал расширяться и теперь предполагает в перспективе и экспорт электроэнергии из стран Центральной Азии.

Есть ли у стран региона необходимый потенциал для обеспечения электричеством европейских партнеров? Давайте разбираться.

Согласно официальным данным, в 2023 году Азербайджан увеличил производство электроэнергии на 0,9 процента, экспорт - на 8,3 процента. Производство электроэнергии в стране увеличилось до 29 млрд. 276,6 тыс. кВт/ч. На 54,5 процентов вырос импорт энергии, что намного опережает прирост показателя по экспорту. Однако, учитывая те проекты, которые уже реализуются в сфере ВИЭ, и те, что планируется начать в ближайшие годы, возможности Азербайджана значительно возрастут за счет расширения использования возобновляемых источников энергии. В первом полугодии доля зеленой энергии выросла до 15 процентов от общей выработки электроэнергии в стране. Как известно, к 2030 году долю ВИЭ планируется довести до 30 процентов.

Страна обладает значительным потенциалом в области ВИЭ. Подтвержденный потенциал одного только Каспия достигает 157ГВт. Следует учесть, что Азербайджан уже подписал документы с ведущими мировыми компаниями в области возобновляемой энергетики, предусматривающие производство 10 ГВт электроэнергии за счет ВИЭ. По мнению экспертов, даже если половина этого объема станет реальностью, Азербайджан превратится в важнейший источник энергии для Европы.

Больше всего вопросов возникло касательно Казахстана как экспортера электроэнергии, в связи с тем, что сама страна испытывает дефицит электричества. Однако Минэнерго страны развеяло сомнения, сообщив, что, несмотря на текущий дефицит электроэнергии в Казахстане, в западных регионах имеется большой потенциал развития ВИЭ, в том числе ветровой и солнечной генерации. Сейчас рассматриваются также возможности развития атомной энергетики. И если казахский народ скажет АЭС "да", то это устранит многие проблемы.

Роль системообразующей сети в Казахстане выполняет национальная электрическая сеть, которая в том числе обеспечивает электрические связи между регионами республики и энергосистемами сопредельных государств (Россия, Кыргызстан, Узбекистан). Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики и населения страны в ближайшие годы предусматриваются поэтапный ввод новых мощностей и модернизация существующих электростанций. В целях планомерного устойчивого развития энергетического комплекса утвержден Энергетический баланс до 2035 года, согласно которому ожидается почти двукратный рост новых мощностей.

Узбекистан тоже планирует увеличить к 2030 году в два раза выработку электроэнергии, чтобы обеспечить энергобезопасность страны, а также подключиться к экспорту электроэнергии в Европу. К 2025 году мощность энергосистемы страны, как ожидается, достигнет 25,6 ГВт.

То есть Азербайджан и страны Центральной Азии обладают значительным потенциалом солнечной и ветряной энергии. Относительно низкая плотность населения, большая территория и много солнечных дней в году суммарно делают наши страны уникальной площадкой для развития зеленой энергетики. Совместное участие в проектах, связанных с альтернативными источниками энергии, позволит каждой из стран обеспечить эффективное использование своего потенциала.

Конечно, есть и проблемы. В частности, очень высокая стоимость модернизации существующей инфраструктуры по выработке электроэнергии в Центральной Азии. Настолько высокая, что международные финансовые структуры не берутся финансировать проекты целиком, а лишь делают точечные вливания в отдельные компоненты. Объединение энергосистем трех наших стран позволит в какой-то степени решить проблему. Не исключено, что по мере реализации проекта Черноморской ЛЭП будет расти интерес к инвестированию в каспийский подводный кабель и энергетическую инфраструктуру Казахстана и Узбекистана. Судя по всему, Европа очень заинтересована в импорте электроэнергии, даже с таких больших расстояний. Проблема в том, что страны Евросоюза, поставив амбициозную цель уже через десять лет отказаться от использования ископаемого топлива, не рассчитали свои возможности. Как правило, европейские страны невелики по площади и имеют большую плотность населения. Между тем, солнечные и ветровые электростанции требуют наличия больших пространств. Попытки компенсировать отсутствие пространства для крупной солнечной электростанции какими-то нововведениями обойдутся еще дороже, поэтому ЕС решил остановиться на импорте.

В отличие от перенаселенной Европы, в Центральной Азии и Азербайджане, как мы уже отметили, имеются все условия для развития зеленой энергетики. Следует также учесть, что Казахстан, и Узбекистан могут сыграть большую роль и в сфере добычи критического сырья, которым богаты эти страны и которое используется в производстве солнечных панелей, ветряков и батарей. Например, Казахстан на сегодняшний день производит 19 из 34 видов критического сырья Евросоюза.

Одним словом, регион привлекателен и с точки зрения возможностей использования ВИЭ, и с точки зрения добычи сырья и производства оборудования для генерации зеленой энергии. Думается, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан постараются использовать эти свои преимущества сполна.