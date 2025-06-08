Китай завершает поставки J-35A для ВВС Пакистана

Китай завершает поставку своего истребителя-невидимки пятого поколения Shenyang J-35A Военно-воздушным силам (ВВС) Пакистана, что создает потенциально революционную угрозу для ВВС Индии, так как истребитель может значительно изменить стратегический воздушный баланс.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Army Recognition Group.

Сообщается, что, когда у Пакистана появится хотя бы ограниченное количество этих истребителей, его воздушная доктрина может резко измениться до возможности нанесения глубоких ударов, так как J-35A совместима с новейшим поколением китайских ракет класса "воздух-воздух", включая PL-15, ракету дальнего радиуса действия с активным радиолокационным самонаведением, и PL-17, ракету дальнего радиуса действия, которая способна поражать цели на расстоянии до 400 км.

В то же время Индия эксплуатирует в основном самолеты четвертого поколения, такие как Су-30МКИ, Mirage 2000, МиГ-29UPG, и лишь французский Rafale F3R может дать равный ответ J-35, но при этом самолет не обладает возможностями малозаметности и остается уязвимым для обнаружения и первого выстрела с J-35A в условиях конкурентной радиоэлектронной борьбы.

Уточняется, что пока не понятно, сколько именно J-35 получит Пакистан.