В Баку загорелся рынок

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории Сабунчинского рынка, расположенного в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает АПА, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря принятым мерам пожар был оперативно потушен, при этом удалось избежать его распространения на большую площадь.

В результате пожара из одноэтажных объектов различного назначения общей площадью 2000 кв. м, построенных на территории рынка под одной крышей, сгорели на территории общей площадью 250 кв. м воспламеняющиеся конструкции автомастерской общей площадью 130 кв. м и стоявший в ней на ремонте легковой автомобиль марки "Mercedes", кафе общей площадью 100 кв. м, а также двух объектов площадью по 10 кв. м - мужской парикмахерской и магазина по продаже автозапчастей.

Смежные с ними, в том числе другие объекты на территории рынка и припаркованные автомобили были защищены от огня.

Ранее мы сообщали, что в Баку сгорел трансформатор.