В Баку загорелся рынок - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории Сабунчинского рынка, расположенного в Сабунчинском районе Баку.
Как сообщает АПА, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря принятым мерам пожар был оперативно потушен, при этом удалось избежать его распространения на большую площадь.
В результате пожара из одноэтажных объектов различного назначения общей площадью 2000 кв. м, построенных на территории рынка под одной крышей, сгорели на территории общей площадью 250 кв. м воспламеняющиеся конструкции автомастерской общей площадью 130 кв. м и стоявший в ней на ремонте легковой автомобиль марки "Mercedes", кафе общей площадью 100 кв. м, а также двух объектов площадью по 10 кв. м - мужской парикмахерской и магазина по продаже автозапчастей.
Смежные с ними, в том числе другие объекты на территории рынка и припаркованные автомобили были защищены от огня.
Ранее мы сообщали, что в Баку сгорел трансформатор.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре