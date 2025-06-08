https://news.day.az/society/1758834.html В Баку сгорел трансформатор В одном из трансформаторов в Сабаильском районе Баку произошёл пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), внутри трансформатора мощностью 380 кВт сгорел один счётчик и один погонный метр выходного кабеля. Отмечается, что остальная часть трансформатора была защищена от возгорания.
В Баку сгорел трансформатор
В одном из трансформаторов в Сабаильском районе Баку произошёл пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), внутри трансформатора мощностью 380 кВт сгорел один счётчик и один погонный метр выходного кабеля.
Отмечается, что остальная часть трансформатора была защищена от возгорания. Пожар был оперативно потушен подразделениями противопожарной службы.
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