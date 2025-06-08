В Баку сгорел трансформатор

В одном из трансформаторов в Сабаильском районе Баку произошёл пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), внутри трансформатора мощностью 380 кВт сгорел один счётчик и один погонный метр выходного кабеля.

Отмечается, что остальная часть трансформатора была защищена от возгорания. Пожар был оперативно потушен подразделениями противопожарной службы.