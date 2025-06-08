- Не брат ты мне!

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Пашинян наехал на Левона Тер-Петросяна, заявив, что тот ему никакой не брат.

Day.Az представляет публикацию:

Не брат ты мне! Пашинян наехал на Левона Тер-Петросяна.

Никол Пашинян не только не отстает от католикоса Гарегина II, но и расширяет круг своих объектов для критики.

Сегодня он наехал не только на Гарегина, но и на своего можно сказать наставника - Левона Тер-Петросяна. Тот вчера встретился с Гарегином и поддержал католикоса.

Пашинян смертельно обиделся. Проснувшись и бахнув кофейку, Никол Воваевич раскритиковал его в Фейсбуке.

"Левон Тер-Петросян является основоположником практики фальсификации выборов в Республике Армения, и он, конечно же, должен поддержать такого же популиста-мошенника и афериста, как он сам", - выпалил Пашинян.

Осиротел Воваевич. А ведь когда-то он опирался на Левона, следовал за ним везде и всячески поддерживал. Видимо, ожидал взаимности. Не срослось.