Зашкаливающий цинизм армянского политикума: новые эпизоды

Автор: Акпер Гасанов

На манеже все те же, но с новой программой. Так можно прокомментировать происходящее на армянской политической арене, которая давно уже напоминает цирковую. В чем состоит новшество? В том, что в противостоянии между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью (ААЦ) решил вклиниться первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

В субботу он встретился с Гарегином II и выразил ему поддержку, осудив при этом "антиконституционные посягательства властей Армении на 1700-летнюю церковь". Под такой длинной формулировкой Тер-Петросян подразумевает попытку Никола Пашиняна выяснить, есть ли у Гарегина II внебрачный сын и, соответственно, соблюдает ли католикос всех армян обет безбрачия.

Такого рода интерес к личной жизни Гарегина II у Пашиняна возник после того, как армянская оппозиция, в том числе и ставленник ААЦ и второго президента Армении Роберта Кочаряна, священнослужитель Баграт Сарбзан принялись выяснить характер отношений между премьер-министром Армении и Анной Акопян. Николу Воваевичу пытались поставить в вину отсутствие венчания и официального брака с сожительницей.

Практически ежедневно стороны озвучивают друг против друга громкие обвинения. И на этом фоне Тер-Петросян решил напомнить о себе. Сделал он это через поддержку ААЦ, а не Пашиняна, которого когда-то называли политическим наследником первого президента Армении. И тут имеет смысл напомнить времена президентства Тер-Петросяна, чтобы было максимально четко видно его нынешнее лицемерие.

Вне всякого сомнения, отношения между первым президентом независимой Армении и ААЦ были напряженными и сложными. Тер-Петросян с самого начала отстаивал жёстко светский характер государства, что шло вразрез с традиционным представлением о ведущей роли Армянской апостольской церкви в национальной идентичности. Он подчеркивал, что: "Армения - светское государство, и церковь не должна вмешиваться в политику".

Эта позиция вызвала раздражение у церковной иерархии, особенно у тогдашнего католикоса Вазгена I и его окружения. В свою очередь, Тер-Петросян обвинял церковь в попытках политического вмешательства, Один из самых резонансных шагов - принятие в 1991 году в Армении закона о свободе совести и религиозных организациях. Этот закон фактически лишал ААЦ официальной монополии и ставил её в один ряд с другими религиями. Это вызвало жесткую реакцию со стороны ААЦ и части общества, особенно в диаспоре.

Диаспора, особенно в США и Франции, где ААЦ играет важную роль, воспринимала действия Тер-Петросяна как антиклерикальные. Это усугубило его и без того сложные отношения с влиятельными армянскими кругами за рубежом. Тем не менее, первый президент Армении гнул свою линию и во времена Тер-Петросяна государство дистанцировалось от церковных инициатив, и в отличие от последующих президентов (Кочаряна и Саргсяна), он не делегировал ААЦ особых функций ни в армии, ни в образовании, ни в других сферах.

И вот, как видим, Тер-Петросян решил сделать вид, что ничего этого не было. Он явно видит, что ААЦ не просто играет в политику, но и жаждет свержения Никола Пашиняна. Тем не менее, Тер-Петросян встал бок о бок с ААЦ. Что вызвало негативную реакцию со стороны Никола Пашиняна.

"Левон Тер-Петросян является основоположником практики фальсификации выборов в Армении, и он, конечно же, должен поддержать такого популиста-мошенника и афериста, как он (Гарегин II - ред.)", - написал армянский премьер в своем телеграмм-канале.

Никол Воваевчич прав, давая оценку деятельности первого президента РА. Действительно, на выборах главы армянского государства в 1996 году он официально набрал около 52% против ~41% у Вазгена Манукяна - этого хватило для победы в первом туре. Но оппозиция, включая Манукяна, считала, что фальсификации на тех выборах носили системный характер. И бывший министр внутренних дел Армении Вано Сирадехян позже признал, что власти прибегли к фальсификациям, чтобы избежать второго тура.

Так что, прав был Пашинян, говоря о Тер-Петросяне, как о фальсификаторе итогов президентских выборов. Но тут стоит напомнить и другое. В сентябре 2007 года, когда Тер‑Петросян объявил о своем возвращении в политику, Пашинян публично встал на его сторону. Он активно участвовал в избирательном штабе, был ключевым союзником. Более того, после официального объявления победы Сержа Саргсяна на президентских выборах 2008 года, Пашинян был ведущим оратором на массовых акциях протеста, организованных сторонниками Тер‑Петросяна.

Он участвовал в создании протестного лагеря на площади Свободы в Ереване. На митингах 1 марта 2008 года он призывал активистов укреплять баррикады и "повышать свою самооборону". Как все это укладывается с нынешней характеристикой, которую дал действующий премьер-министр Армении первому президенту этой страны?! Очевидно, что никак.

Но в том-то и дело, что все действующие лица армянской политики имеют одно общее качество - поразительное лицемерие и готовность вставать плечом к плечу со своими бывшими врагами, при этом отвергая своих бывших соратников и даже обвиняя их во всех смертных грехах. В этом смысле Тер-Петросян, Кочарян, Саргсян и Пашинян - все одно и тоже. И потому ничего, кроме презрения, все разборки между ними, в которые оказалась вовлечена и ААЦ, не вызывают.