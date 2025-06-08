В США назвали виновных в покушении на колумбийского сенатора

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал риторику властей Колумбии причиной покушения на анонсировавшего планы занять пост президента колумбийского сенатора от партии "Демократический центр" Мигеля Урибе Турбая.

Как передает Day.Az, соответствующую публикацию Рубио разместил в социальной сети X.

"Это прямая угроза демократии и результат агрессивной левой риторики, исходящей из высших эшелонов колумбийского правительства", - заявил глава Госдепа.

На этом фоне Рубио призвал президента Густаво Петро защитить колумбийских чиновников и добиться наказания для виновников покушения, а также "снизить градус провокативной риторики".

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