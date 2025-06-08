В Колумбии ранили кандидата в президенты

Кандидат на пост президента Колумбии Мигель Урибе ранен в результате покушения во время предвыборного мероприятия в Боготе

Как передает Day.Az, 15-летний подросток выстрелил Урибе в спину под конец встречи сенатора с его сторонниками, охрана сенатора после этого также открыла огонь. Сообщается, что один из основных правых кандидатов Урибе получил серьёзные ранения тремя пулями, в том числе двумя в голову и был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Считается, что консервативная партия "Демократический центр" (CDC) и семья Урибе - главные союзники Трампа в Колумбии.

Выборы в Колумбии состоятся в мае 2026 года и текущий президент Густаво Петро не будет в них участвовать.

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