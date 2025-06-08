В Азербайджане выросли пенсионные выплаты

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) потратил на 231 миллион манатов больше за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, в указанный период общие расходы фонда составили 2 миллиарда 501 миллион манатов. Увеличение расходов связано в основном с реализацией нового социального пакета и ростом числа назначений пенсий. Так, в первые месяцы этого года пенсия по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца была назначена более чем 17 500 человек.

Хотя с начала 2025 года уже наблюдается рост числа пенсий, до конца года также рассматривается возможность очередного их повышения.

Следует отметить, что в утверждённом бюджете ГФСЗ на 2025 год также было предусмотрено увеличение расходов. Если в 2024 году годовой расход составлял 6 миллиардов 949 миллионов манатов, то в 2025 году он вырос до 7 миллиардов 676 миллионов манатов. Это означает, что увеличение расходов составило примерно 10%. Также наблюдается положительная динамика в доходах фонда - за январь-апрель доходы превысили прогноз на 13% и составили 2 миллиарда 715 миллионов манатов.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вырос средний размер пенсий.