Автор: Габиль Аширов, Azernews

На фоне глобального стремления к диверсификации и отказу от нестабильных ресурсов рост ненефтяного экспорта Азербайджана служит примером устойчивости и эффективного сотрудничества в регионе. К примеру, согласно официальной статистике, за первые четыре месяца этого года наша страна экспортировала в соседнюю Грузию ненефтяные товары на сумму свыше 105 миллионов долларов, что является впечатляющим ростом на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта цифра - не просто статистика, а свидетельство стратегической и устойчивой трансформации азербайджанской экономики, заслуживающей признания и оптимизма.

На протяжении десятилетий экономика Азербайджана была тесно связана с богатыми нефтяными ресурсами, которые сыграли ключевую роль в развитии страны и её международном статусе. Однако нестабильность нефтяных рынков давно подчеркнула риски чрезмерной зависимости от одного сектора. На этом фоне расширение ненефтяного экспорта Азербайджана представляет собой важный шаг к более диверсифицированной, стабильной и ориентированной на будущее экономике.

Рост на 32% - до 105,7 миллиона долларов в экспорте в Грузию - особенно значим, учитывая, что Грузия является третьим по величине импортером ненефтяных товаров из Азербайджана. Это говорит об углублении торговых связей между двумя соседними странами, основанных на географической близости, общих интересах и стремлении к взаимному развитию. Грузия, становящаяся важным экономическим центром Южного Кавказа, также выигрывает от укрепляющегося партнерства, получая доступ к более широкому спектру азербайджанских товаров, обогащающих её рынок и выбор потребителей.

Такие устойчивые торговые отношения - доказательство жизнеспособности региональной экономической интеграции. Несмотря на то что Россия по-прежнему остается крупнейшим рынком ненефтяного экспорта Азербайджана (321 миллион долларов за тот же период), рост торговли с Грузией отражает не только продуктовую, но и партнёрскую диверсификацию. Расширение экономических связей за пределами традиционных рынков крайне важно для долгосрочной устойчивости, и успех Азербайджана в этом направлении служит обнадеживающим примером.

Следует отметить, что эта тенденция также способствует региональной стабильности. Экономическая взаимозависимость между соседями создаёт ткань общего процветания, способствующую мирному сосуществованию и конструктивному диалогу. Южный Кавказ - с его сложной историей и стратегическим положением между Европой и Азией - может значительно выиграть от таких взаимовыгодных партнёрств. Развивающиеся экономические связи Азербайджана и Грузии демонстрируют, как торговля может стать мостом к гармонии и развитию.

Ассортимент ненефтяных товаров, экспортируемых Азербайджаном, становится всё более разнообразным - от сельского хозяйства до промышленности и других секторов, что говорит о развитии промышленной базы страны. Такая диверсификация важна не только для защиты от глобальных ценовых потрясений, но и для создания новых рабочих мест, стимулирования инноваций и поощрения предпринимательства внутри страны. По мере того как Азербайджан продолжает инвестировать в инфраструктуру, образование и технологии, рост ненефтяного сектора будет лишь ускоряться.

Более того, экономическая стратегия Азербайджана хорошо вписывается в глобальные тренды устойчивого развития и зелёного роста. Продвигая ненефтяной экспорт, страна поддерживает развитие менее загрязняющих и более гибких отраслей, соответствующих требованиям современной мировой экономики. Такой подход не только служит национальным интересам, но и укрепляет статус Азербайджана как ответственного участника международного экономического сообщества.

В перспективе устойчивый рост ненефтяного экспорта в Грузию может стать основой для ещё более глубокой экономической кооперации, включая совместные предприятия, инфраструктурные проекты и расширение логистических сетей. Эти инициативы усилят роль Южного Кавказа как важного транзитного коридора между Востоком и Западом, усиливая эффект от региональной торговли.

В заключение, впечатляющее увеличение ненефтяного экспорта Азербайджана в Грузию - это позитивный сигнал диверсификации экономики и укрепления регионального сотрудничества. Этот рост подчеркивает приверженность Азербайджана строительству устойчивой, сильной экономики, использующей свои географические и стратегические преимущества. Это история экономической эволюции и партнерства, содержащая важные уроки для стран, стремящихся расширить горизонты своей экономики, одновременно способствуя миру и стабильности.

Поддерживая такие связи, Азербайджан и Грузия не только укрепляют собственное процветание, но и вносят вклад в стабильность и экономическую активность всего региона. Такой путь прогресса, сотрудничества и общего успеха - именно то, что сегодня нужно Южному Кавказу и всему миру.