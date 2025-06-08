Беспорядки в Лос-Анджелесе: Трамп отправил нацгвардию для подавления

Президент США Дональд Трамп направляет в Калифорнию 2000 военнослужащих Национальной гвардии для подавления беспорядков, вызванных рейдами против нелегалов.

Как передает Day.Az, в Лос-Анджелесе второй день происходят столкновения между жителями района, где проживают в основном латиноамериканцы, и федеральными агентами иммиграционной и таможенной службы (ICE). Агенты ICE использовали слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы в районе Парамоунт.

Между тем мэр Лос-Анджелеса Карен Басс осудила иммиграционные рейды: "Эта тактика сеет террор в наших общинах и подрывает основные принципы безопасности в нашем городе", - написала она в соцсети X.

Дональд Трамп объявил, что направит в город 2000 гвардейцев, используя свои полномочия по развертыванию Национальной гвардии для определенных целей, в том числе для подавления беспорядков.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что решение отправить в штат Национальную гвардию является преднамеренной провокацией и только усилит напряженность.