В ФРГ модернизируют бомбоубежища из-за риска войны в Европе
Германия решила создать убежища для 1 млн человек из-за "риска войны в Европе.
Как передает Day.Az, власти Германии поддержали планы оперативного расширения сети бомбоубежищ, заявил изданию Süddeutsche Zeitung глава Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислер.
"Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война - это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Теперь это изменилось. Мы обеспокоены риском крупной войны в Европе", - заявил немецкий чиновник.
Тислер считает, что на национальном уровне надо провести ревизию убежищ и объектов, которые можно оперативно в них превратить, - туннелей, станций метро, подземных гаражей, автостоянок и подвалов общественных зданий, - чтобы "быстро создать пространство для [размещения] 1 миллиона человек".
Ранее мы сообщали, что в Германии обозначили сроки полного оснащения вооружённых сил.
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