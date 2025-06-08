https://news.day.az/world/1758875.html В Индии экстренно сел вертолет - ВИДЕО Вертолет из-за неполадки совершил экстренную посадку на автодорогу в Индии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что в Карибском море нашли пропавший без вести самолет.
В Индии экстренно сел вертолет - ВИДЕО
Вертолет из-за неполадки совершил экстренную посадку на автодорогу в Индии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что в Карибском море нашли пропавший без вести самолет.
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