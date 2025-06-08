В Индии экстренно сел вертолет

Вертолет из-за неполадки совершил экстренную посадку на автодорогу в Индии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что в Карибском море нашли пропавший без вести самолет.