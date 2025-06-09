Глава МВБ США раскритиковала губернатора Калифорнии

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в неспособности силами штата восстановить общественный порядок в Лос-Анджелесе, нарушенный протестующими мигрантами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если бы он (Ньюсом - прим. ТАСС) выполнял свою работу, то люди не пострадали бы в последние пару дней", - сказала она телекомпании CBS. По словам Ноэм, глава штата продемонстрировал, что он "принимает плохие решения". Из-за бездействия губернатора президент США Дональд Трамп был вынужден направить бойцов Национальной гвардии для подавления протестов, подчеркнула глава ведомства.

В Лос-Анджелесе третий день продолжаются протесты против массового задержания властями нелегальных мигрантов. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал эти демонстрации и беспорядки мятежом и раскритиковал позицию полиции Лос-Анджелеса, глава которой отказался участвовать в массовых депортациях мигрантов. Трамп в обход губернатора Калифорнии распорядился направить на борьбу с беспорядками 2 тыс. нацгвардейцев. Они начали прибывать в город утром 8 июня.

Ранее мы сообщали, что Трамп пообещал "освободить" Лос-Анджелес.