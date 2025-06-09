На парковке в Баку убит охранник

В Баку совершено жестокое убийство.

Как сообщает Day.Az, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сакита Годжаева, дом 27, обнаружен труп мужчины. На место происшествия немедленно выехала оперативно-следственная группа.

В ходе осмотра выяснилось, что погибший - Хикмет Мамедов, 1963 года рождения. Он получил смертельное ножевое ранение. Как рассказали местные жители, мужчина работал охранником на парковке по указанному адресу.

Недалеко от места преступления полицейские задержали 28-летнюю Нигяр Ибрагимли. При осмотре территории был найден и изъят нож, предположительно использованный при совершении убийства.

Следствие продолжается. Подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в США известного актера застрелил сосед.