Крупное мошенничество в Баку

В Баку по обвинению в крупном мошенничестве задержана 53-летняя женщина, представлявшаяся ясновидящей. Она обманула двух женщин, в том числе гражданку Украины, выманив у них в общей сложности 74 000 манатов.

Как передает Day.Az, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Наргиз Солтанова была взята под стражу прямо в зале суда.

Согласно материалам дела, Н.Солтанова, действуя под видом "целительницы", пообещала женщине по имени Нигяр избавить ее от наведенной порчи и провести обряд "возвращения из савана". За свои "услуги" она получила от потерпевшей 21 000 манатов. Она утверждала, что против Нигяр использовали смертельную магию и для снятия порчи нужны специальные ритуалы с яйцами и трудно достающимися предметами. Женщина ежедневно выполняла "инструкции" и пересылала фотографии "результатов", находясь под психологическим давлением.

Вторая потерпевшая - Виктория, гражданка Украины. Она отдала Н.Солтановой 53 000 манатов. Женщина рассказала, что была в уязвимом состоянии на фоне войны на родине и трудной адаптации в Баку. Мошенница пообещала ей и ее семье защиту от "военной угрозы" при помощи ритуалов и амулетов, в том числе свинцовых отливок, "черной пули" и "печати на лбу". Деньги передавались как наличными, так и переводами на банковскую карту.

По словам потерпевших, Н.Солтанова использовала методы манипуляции, изоляции и запугивания, утверждая, что любые сомнения или прекращение ритуалов приведут к катастрофическим последствиям.

Несмотря на показания жертв и свидетелей, сама подсудимая вину не признала. Она заявила, что никакие обряды не проводила, а лишь делилась своими "ощущениями" и пыталась помочь как "старшая сестра".

Однако суд признал вину Н.Солтановой доказанной. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы. Ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде была заменена на арест - женщину взяли под стражу в зале суда.