Британская оппозиция поддержала США в требовании против КНР

Британская оппозиция вслед за Вашингтоном призвала правительство Соединенного Королевства не выдавать Китаю разрешение на возведение нового здания посольства возле лондонского Сити.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением в эфире телеканала Sky News выступил теневой министр финансов в Консервативной партии Крис Филип.

"Я согласен с Соединенными Штатами. Мы думаем, что это угроза безопасности", - сказал политик. "Правительство консерваторов, будучи у власти, очень ясно заявляло об этом: мы не должны выдавать китайцам разрешение на строительство их "мегапосольства". Оно, скорее всего, станет базой для их общеевропейской шпионской деятельности. Оно очень близко к финансовому центру Великобритании, очень близко к трем критически важным центрам обработки данных, некоторым кабелям для передачи данных, соединяющим, например, [деловой район] Кэнэри-Уорф с Сити и пролегающим очень близко под землей. Очень вероятно, что китайцы будут использовать его [новое посольство] для организации шпионской деятельности. Мы не должны давать им разрешение на это", - добавил Филип.

Как ранее сообщила газета The Times, Белый дом выразил обеспокоенность в связи с тем, что Великобритания может разрешить Китаю построить новое посольство. По информации издания, речь идет о возможном переезде дипмиссии КНР в историческое здание Королевского монетного двора неподалеку от Сити, рядом с которым располагаются важные центры обработки данных. Американские чиновники подчеркивают, что таким образом китайская сторона может получить доступ к проложенной в этом районе под землей критической коммуникационной инфраструктуре, что способно создать угрозу национальной безопасности как для Великобритании, так и для ее союзников.

По данным The Times, тема переезда китайского посольства мешает торговым переговорам между Великобританией и США, от которых зависит отмена новых пошлин на британскую сталь.

Пекин хочет построить комплекс дипломатических зданий на выкупленном в 2018 году участке площадью 2 га. По информации британских СМИ, новое посольство должно стать самым большим диппредставительством Китая в Европе. В прошлом году проект был отклонен районным советом Тауэр-Хэмлетс, в частности "по соображениям безопасности", а также в связи с протестами лондонцев.

Китай последовательно называет обвинения в шпионаже и причастности к кибератакам сфабрикованной и злонамеренной клеветой, отвергая все подобные утверждения.

Ранее мы сообщали, что Китай возобновит поставки редкоземельных металлов в США.