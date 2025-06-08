https://news.day.az/society/1758939.html Ожидаются ливни и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 9 по 11 июня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода с перерывами в виде осадков и грозами. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии. В отдельных районах осадки будут кратковременными, возможен град.
Ожидаются ливни и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С 9 по 11 июня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода с перерывами в виде осадков и грозами.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
В отдельных районах осадки будут кратковременными, возможен град.
В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.
Ранее мы сообщали, что в национальной службе гидрометеорологии предупредили водителей о ситуациях на дорогах.
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