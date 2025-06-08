Ожидаются ливни и град

С 9 по 11 июня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода с перерывами в виде осадков и грозами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В отдельных районах осадки будут кратковременными, возможен град.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.

Ранее мы сообщали, что в национальной службе гидрометеорологии предупредили водителей о ситуациях на дорогах.