Вниманию водителей:

На дорогах Азербайджана ухудшится видимость.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в ночь и утро 9 июня в некоторых горных районах ожидается туманная погода, в связи с чем видимость на автомагистралях может снизиться до 500-1000 метров.

Ранее мы сообщали, что в Шахдаге выпал снег.