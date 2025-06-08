https://news.day.az/society/1758918.html Вниманию водителей: - с завтрашнего дня... На дорогах Азербайджана ухудшится видимость. Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии. Отмечается, что в ночь и утро 9 июня в некоторых горных районах ожидается туманная погода, в связи с чем видимость на автомагистралях может снизиться до 500-1000 метров. Ранее мы сообщали, что в Шахдаге выпал снег.
Вниманию водителей: - с завтрашнего дня...
На дорогах Азербайджана ухудшится видимость.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что в ночь и утро 9 июня в некоторых горных районах ожидается туманная погода, в связи с чем видимость на автомагистралях может снизиться до 500-1000 метров.
Ранее мы сообщали, что в Шахдаге выпал снег.
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