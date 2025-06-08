Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес

В Лос-Анджелес из-за протестов против рейда по поиску нелегалов могут направить военнослужащих Корпуса морской пехоты, размещенных на базе Кэмп-Пендлтон.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в соцсети Х.

По его словам, морпехи приведены в состояние повышенной готовности. Глава Пентагона также отметил, что ведомство немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. "При президенте [США Дональде] Трампе насилие и разрушения в отношении федеральных агентов и федеральных объектов недопустимы", - подчеркнул Хегсет.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал меморандум о размещении 2000 солдат Национальной гвардии для борьбы с беззаконием на фоне протестов, разгоревшихся в Калифорнии против высылки нелегалов. При этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что мобилизация войск Нацгвардии "носит целенаправленный подстрекательный характер".