Известный футболист заразился коронавирусом

Бразильский нападающий "Сантоса" Неймар заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба клуба.

"С началом вирусной инфекции в четверг Неймар после осмотра медицинским департаментом клуба "Сантос" прошел лабораторные обследования, которые подтвердили заражение COVID-19. Игрок уже был отстранен от деятельности с того самого четверга, когда появились симптомы, и сейчас он находится дома, отдыхает и проходит симптоматическое лечение по назначению врача", - говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

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