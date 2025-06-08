Популярного тиктокера задержали в США

Службы иммиграционного и таможенного контроля США задержала тиктокера Хаби Лейма в аэропорту Лас-Вегаса из-за нарушения визового режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Как пишет AFP со ссылкой на документы иммиграционных властей США, тиктокера задержали 6 июня в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе в связи с истекшим сроком действия визы. После короткого задержания ему разрешили добровольно покинуть территорию Соединенных Штатов.

По данным социальной сети TikTok, итальянский блогер Лейм занимает первое место по количеству подписчиков в приложении, на него подписаны более 162 млн человек.

Ранее мы сообщали, что в Лос-Анджелесе начались беспорядки.